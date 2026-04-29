إعلان تاريخ قرعة بطولتي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العالَم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™

سيوظِّف هذان الحدثان الزخم الكروي والنجاح الذي حققته بطولتا فئة تحت 17 بنسختهما السنوية الأولى العام الماضي

ستجري منافسات البطولتين بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول

أعلن FIFA عن تاريخ إجراء قرعة النسخة المقبلة من بطولتي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العالَم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™، حيث ستُقام مراسم السحب بتاريخ 21 مايو/أيار 2026 في مقر FIFA بمدينة زيورخ.

ويأتي هذا إثر نجاح النسخة السنوية الأولى - العشرين إجمالاً في تاريخ البطولة - من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، والتي استضافتها قطر العام الماضي بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، حيث شهدت تنافس ألمع النجوم الشابة من أرجاء العالم، وانتهت بتتويج المنتخب البرتغالي بالكأس الذهبية بفضل أداء استثنائي في مبارياته كافة. كما شكَّلت البطولة قفزة هامة في سبيل إتاحة المزيد من فرص التطوير وصقل المواهب لفئة الشباب، وها هي تعود بنسختها الموسعة السنوية الثانية هذا العام.

أما النسخة السنوية الأولى والموسَّعة من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA التي استضافها المغرب العام الماضي، فقد حققت نجاحاً كبيراً، وجمعت بين أداء كروي عالي المستوى وتفاعل كبير مع المجتمع المحلي، وشهدت مشاركة 24 منتخباً وتتويج كوريا الشمالية بالعرش العالمي. كما شكَّلت البطولة خطوة مهمة جديدة في مسيرة تطوير كرة قدم السيدات، وستُقام نسختها المقبلة أواخر العام الجاري.

هذا وستُنظَّم قرعة البطولتين في زيورخ بحضور كوكبة من أساطير FIFA، بالإضافة إلى ضيوف من الدولتين المستضيفتين، وسيتم بث مراسمها مباشرة للجمهور حول العالم.

كما سيتم في وقت لاحق الإعلان عبر قنوات FIFA الرسمية عن إجراءات القرعة والمنتخبات المشارِكة وترتيبات البث.

يُذكر أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 FIFA™ ستجري بين 19 نوفمبر/تشرين الثاني و13 ديسمبر/كانون الأول 2026 بمشاركة 48 منتخباً.