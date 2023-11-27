تأكيد إجراءات قرعة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا FIFA 2026™

سيتم توزيع المنتخبات المتأهلة على ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات خلال النهائيات

مراسم القرعة ستُقام في مدينة وودج البولندية عند الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة المقبل

سيتم نشر الجدول النهائي لمباريات البطولة بعد السحب، حيث يتضمن تاريخ إجراء كل مباراة ومكان إقامتها

تم تأكيد إجراءات سحب قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™، المقررة في الفترة الممتدة من 5 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2026. وستُجرى قرعة البطولة، التي تشهد مشاركة 24 منتخباً، في مدينة وودج يوم الجمعة 15 مايو/أيار 2026 عند الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (بتوقيت وسط أوروبا)، على أن تُبث مباشرة عبر +FIFA وTikTok وYouTube.

وقد وُزِّعت المنتخبات الـ24 المتأهلة على أربعة أوعية، يضم كل منها ستة منتخبات، حيث أُدرج المنتخب البولندي المضيف تلقائياً في الوعاء الأول، فيما تم توزيع المنتخبات الأخرى وفق نظام تصنيف FIFA، الذي يستند إلى إجمالي عدد النقاط التي جمعها كل منتخب خلال النسخ الخمس الأخيرة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™، التي أُقيمت أعوام 2014 و2016 و2018 و2022 و2024 على التوالي. وقد مُنحت النسخة الأحدث من البطولة أعلى وزن في عملية التصنيف، مع اعتماد أوزان أقل تدريجياً للنسخ السابقة.

وبناءً على ذلك، وُضعت المنتخبات الخمسة الأولى في التصنيف ضمن الوعاء الأول إلى جانب بولندا، فيما وُزِّعت المنتخبات الأخرى على الأوعية الثاني والثالث والرابع تباعاً. وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، بواقع منتخب واحد من كل وعاء. ويقوم المبدأ العام المعتمَد لدى FIFA على تفادي وقوع أكثر من منتخب من الاتحاد القاري نفسه في المجموعة ذاتها كلما أمكن ذلك.

تخصيص الأوعية للمنتخبات المتأهلة في قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA بولندا 2026™

الوعاء الأول: بولندا، اليابان، إسبانيا، كوريا الشمالية، البرازيل، فرنسا الوعاء الثاني: الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، كولومبيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، إنجلترا الوعاء الثالث: غانا، كندا، نيوزيلندا، الأرجنتين، الصين، كوستاريكا الوعاء الرابع: إيطاليا، البرتغال، الإكوادور، بنين، تنزانيا، كاليدونيا الجديدة

