مجلة Living Football – الحلقة 12

في الحلقة الثانية عشرة، نستمع إلى جويس كوك، رئيسة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في FIFA، تحدثنا حول حملة #ReachOut التي تسعى إلى تعزيز الوعي بشأن أعراض اعتلالات الصحة النفسية، وتشجيع الناس على طلب المساعدة عند الحاجة، واتخاذ إجراءات يومية لتحسين الصحة النفسية. وتحدثنا فارا ويليامز، اللاعبة الأكثر تمثيلاً لانجلترا في المحافل الدولية، عن معاناتها العقلية والجسدية، بينما يتحدث إلينا مارفن سورديل، مهاجم بولتون واندرارز السابق وعضو المنتخب البريطاني الأولمبي لكرة القدم، عن أهمية التواصل وطلب المساعدة عند التعامل مع الاكتئاب. وتسافر بنا الحلقة كذلك إلى بورتوريكو، حيث تمكن اتحاد بورتوريكو لكرة القدم، بدعم من برنامج التعافي التابع لمؤسسة FIFA، من إصلاح مرافق كرة القدم في أكثر من 50 موقعاً بعد أن تسبب بتدميرها إعصارا ماريا وإيرما. ونناقش في الحلقة أيضاً بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئيةFIFA روسيا 2021 الجارية فعالياتها حالياً مع الهدّاف التاريخي للبطولة والفائز مرتين باللقب، الأسطورة ماجر.