Living Football | تقنية تسلل شبه آلية

يشرح رئيس لجنة حكام FIFA بييرلويجي كولينا ومدير التكنولوجيا والابتكار لدى FIFA يوهانس هولزمولر كيف ستكون التكنولوجيا بمثابة أداة تدعم فريق التحكيم بمساعدة الفيديو والحكام الموجودين على أرض الملعب لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وقابلة للشرح في البطولة الأهم على الإطلاق. ثم نشدّ الرحال إلى جنوب السودان حيث أطلق FIFA، بالتعاون مع اتحاد جنوب السودان لكرة القدم، مشروعاً تجريبياً يُعنى بالنظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية والتعليم للفتيات والنساء اللواتي يلعبن كرة القدم. ففي دولة جنوب السودان، لا يمكن لـ70 في المئة من الفتيات والسيدات الوصول إلى منتجات النظافة الشخصية مثل الفوط الصحية. وأخيراً نتجه إلى غينيا، حيث يتعاون FIFA مع وكالة التنمية الفرنسية (AFD) ومنظمة (Plan International France) غير الحكومية في النضال ضد السلوكيات التمييزية بحق السيدات والفتيات، ودعمهن وتمكينهن.