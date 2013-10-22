6 سبتمبر 2022
في هذه الحلقة الجديدة من برنامج Living Football، نستمع إلى أورنيلا ديزيري بيليا، مديرة كرة القدم الاحترافية لدى FIFA، تتحدث عن النسخة الجديدة من دبلوم FIFA في إدارة الأندية، التي باتت على وشك الانطلاق، وبرنامج المزايا للأندية، فضلاً عن معرفة المزيد حول غرفة التعويضات FIFA.
في مايو/أيار، أقيمت النسخة الافتتاحية من دبلوم FIFA في إدارة الأندية بحضور 32 مشاركاً في مقرFIFA ، مع مديرين وخبراء دوليين سابقين من جميع أنحاء العالم، والذين تسلموا شواهدهم من رئيس FIFA، جياني إنفانتينو.
كما يدور الحديث في هذه الحلقة عن تحديث نظام الانتقالات في كرة القدم. يتم التطرق إلى أحد الأهداف الرئيسية لرؤية FIFA للفترة 2020-2023، كما أبرز الرئيس جياني إنفانتينو في المؤتمر الـ72 لـFIFA. وفي إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية المتعددة، تم تنفيذ ثلاث حزم إصلاحية على الانتقالات الدولية، والتي يحدّثنا عنها يان كلاينر، مدير تنظيم كرة القدم. يسلّط الضوء على بعض الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها، ويعرب عن الانشغال بخصوص وجود هوة شاسعة بين مزايا الأندية والموارد المادية التي تحصل عليها الأندية المكوّنة، وهو جزء أساسي من اعتماد نظام غرفة التعويضات لدى FIFA.