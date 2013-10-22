في هذه الحلقة الجديدة من برنامج Living Football، نواصل العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بافتتاح استاد لوسيل، الذي سيستضيف النهائي الكبير لأم البطولات في 18 ديسمبر/كانون الأول. تم افتتاح استاد لوسيل في 9 سبتمبر/أيلول، مما يعني أن جميع الملاعب باتت جاهزة لاستضافة نسخة قطر ٢٠٢٢™، والتي ستختتم فعالياتها في 18 ديسمبر/كانون الأول عندما يملأ 80 ألف متفرج استاد لوسيل فيما سيكون أعظم بطولة كأس عالم في التاريخ قبل أن يتحول الاستاد إلى فضاء مجتمعي يضم مدارس ومحلات تجارية ومقاهي ومنشآت رياضية ومراكز صحية. كما يدور الحديث في هذه الحلقة عن محمد تقي الجعفري بن جهاري، عضو فريق التحكيم بالفيديو في قطر. بفضل التمويل المقدم من برنامج FIFA Forward، فإن سنغافورة في طريقها لتصبح الدولة الثالثة التي تعتمد تقنية التحكيم بالفيديو في المنطقة. وفي الختام، قطعنا أكثر من 17 ألف كيلومتر للوقوف على التعاون بين اتحادي كوبا والبرازيل لتكوين المدربين في مجال كرة القدم على مستوى القاعدة في البلد الكاريبي.