مجلة Living Football – فبراير 2022

في هذه الحلقة، نتحدث إلى ديدييه دروجبا، سفير النوايا الحسنة لدى منظمة الصحة العالمية وFIFA في مبادرتهما المشتركة "لنعمل معاً" #ACTogether. لطالما كان مهاجم تشيلسي وكوت ديفوار السابق مناصراً شغوفاً وداعماً قوياً للعديد من حملات التوعية الصحية. واليوم، يطالب دروجبا بتوزيع عادل للقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، لأن هذا هو السبيل الأفضل للتخلص من هذه الجائحة العالمية. كما نلقي نظرة على آلية استخدام تمويل برنامج FIFA المتقدم للتطوير "FIFA Forward" في عملية تجديد المركز الفني لاتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم في دبي، وهي العملية التي استكملت مع تركيب الأضواء الكاشفة لإنارة الملاعب التي يستخدمها لاعبو فرق الرجال والنساء والشباب. ونتحدث كذلك إلى المدرب الفائز مرتين بكأس الأمم الأفريقية هيرفي رينارد قبيل انطلاق بطولة كأس المدارس الأفريقية الأولى من نوعها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشارك فيها ست دول (وفرقها المدرسية) وتحتضنها مدينة كينشاسا، لتكون تلك البطولة العنوان الجديد لحلقة جديدة مباشرة تنقلها لكم مجلة Living Football قريباً.