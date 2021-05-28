مجلة Living Football الحلقة 7

في الحلقة السابعة، نسرد القصة الرائعة لماريفالدو فرانسيسكو دا سيلفا، الذي حصل على جائزة أفضل مشجع من FIFA والتي قدمها له اسطورة FIFA زي روبيرتو، ونتحدث إلى أسطورة كرة الصالات كيكيه حول نجاحاته في اللعبة. نلقي أيضاً نظرة على الكيفية التي تساعد فيها خطة إغاثة كوفيد-19 الخاصة بالفيفا جزر سليمان في الاستعداد لكأس العالم لكرة الصالات FIFA التي ستقام في ليتوانيا في وقت لاحق من هذا العام. وبعد موافقة مجلس FIFA مؤخراً على حزمة ثالثة من الإصلاحات، يشرح إميليو جارسيا سيلفو، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال في FIFA، التقدم الكبير الذي أحرزه FIFA نحو إنشاء نظام انتقال أكثر عدلاً وشفافية، بما في ذلك الدور الرئيسي لغرفة المقاصة.