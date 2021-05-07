مجلة Living Footballالحلقة 6

في الحلقة السادسة، نتحدث إلى مدير القسم الطبي في FIFA آندي ماسي حول الإدارة المستقبلية لإصابات الرأس وخبرته في العمل جنباً إلى جنب مع يورغن كلوب وغير ذلك الكثير. كما يظهر في الحلقة لاعبان عانا من إصابات بالغة في الرأس، وهما حارس مرمى جمهورية التشيك وتشيلسي وأرسنال السابق بيتر تشيك وكريستوف كرامر الذي يتذكر الجمهور كيف نقل خارج الملعب خلال نهائي كأس العالم 2014. نلقي أيضاً نظرة على الأثر الإيجابي الذي تركه برنامج FIFA المتقدم للتطوير FIFA Forward على كرة القدم في هندوراس. كما يتحدث اسطورتا كرة القدم ليندسي تاربلي وريان نيلسين إلى سامانثا جونسون حول بطولات كرة القدم الأوليمبية.