يركز هذا العدد الخاص من مجلة Living Football على الاحتفال ببدء العد التنازلي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ حيث لا يفصلنا عنه سوى 100 يوم (#100daystogo ). مع شبه اكتمال الاستعدادات في الدولة المستضيفة لانطلاق الحدث الرياضي الأكبر في العالم بعد 100 يوم، نتوجه بالسؤال إلى علي الحبسي عما تعنيه قطر 2022 كأول نسخة من كأس العالم تحلّ ضيفة على المنطقة، وعن الإرث الذي ستتركه في الشرق الأوسط. تسلط هذه الحلقة الضوء أيضاً على استمرار تحضير حُكام مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ لإدارة منافسات العرس الكروي العالمي، ولا سيما حضور ندوات تركز على عدة محاور، تأتي في طليعتها تقنية التسلل شبه الآلية، إذ تم في الفترة بين مايو/أيار ويونيو/حزيران تنظيم ثلاث ندوات لتدريب 36 حَكَماً و69 حَكماً مساعداً و24 من فرق التحكيم بمساعدة الفيديو الذين تم اختيارهم من الاتحادات القارية الست لإدارة مباريات نسخة هذا العام من كأس العالم، ولتكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم الاستعانة بحَكَمات من السيدات. تضم هذه الحلقة كذلك مقابلات مع بعض أولئك الحكام، بالإضافة رئيس لجنة حكام FIFA السيد بييرلويجي كولينا، ومدير تحكيم FIFA السيد ماسيمو بوساكا، اللذين ترأسا سوية هذه الندوات التحكيمية.