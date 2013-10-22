يتحدث أندرو ماسي، مدير قسم FIFA الطبي، عن مختلف العمليات التي ستجرى في كأس العالم، ويسلط الضوء على بروتوكول FIFA الطبي الجديد لارتجاج المخ: "البروتوكول هو دليل مفصل، خطوة بخطوة، لمعالجي الفرق والأطباء، ينبههم إلى أفضل السبل لعلاج ارتجاج في الدماغ أو إصابة محتملة جراء ارتجاج في كرة القدم".