الرئيس إنفانتينو يستغل كونغرس FIFA الذي تم عبر الإنترنت لتشجيع عودة آمنة لكرة القدم

بعث رئيس FIFA جياني إنفانتينو برسالة تشجيع إلى كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتي يبلغ عددها 211، في إطار كونغرس FIFA الذي تم عن بُعد للمرة الأولى بتاريخ المنظمة. وخلال اللقاء الذي تم عبر الفيديو خلال الجائحة العالمية، وبينما بدت خارطة كرة القدم مختلفة عما كان عليه الأمر خلال النسخة السابقة من الكونغرس عام 2019، أعاد الرئيس إنفانتينو التأكيد على دعم FIFA لمجتمع كرة القدم. كما أشاد بالقرار الذي اتخذه مجلس FIFA في يونيو/حزيران بتوفير ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، مصدر معظمها الاحتياطيات المالية المتينة للمنظمة، وذلك بغية دعم الاتحادات الوطنية من خلال خطة مساعدة لمواجهة كوفيد-19 والتي تم بموجبها حتى الآن تقديم طلبات تمويل من أكثر من 150 اتحاداً وطنياً: "FIFA لا يواجه أزمة، بل كرة القدم... يتم توجيه الأموال إلى المكان المناسب: كرة القدم، ولمساعدة كرة القدم". مخاطباً رؤساء الاتحادات الوطنية والوفود الحاضرة من كافة المناطق الزمنية، نوّه الرئيس إنفانتينو بحلة FIFA الجديدة التي تتمتع "بالمصداقية والجديرة بالثقة والحديثة والمحترِفة والتي تتحمل المسؤولية" مقارنة بالمنظمة المتخبِّطة بأزمة فساد سامة في 2015. وقال في هذا الصدد: "التقيتُ اليوم بالمدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية في وزارة العدل الأمريكية في واشنطن للتأكيد مجدداً على عزمنا بعدم العودة للماضي، وللإعراب عن العرفان بالجميل لكون وزارة العدل أنقذت FIFA من نفسه، بينما وقف آخرون متفرجين... عليكم أن تتوقعوا أعلى مستويات الحوكمة الجيدة، ونحن نقوم بذلك سوية". وفي معرض تأكيده على قوة FIFA بحلته الجديدة كشريك للتغيير الاجتماعي، قال الرئيس إنفانتينو: "إلى جانب أصحاب المصلحة، والرعاة، وشركاء البث، نحن أيضاً شركاء راسخون لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأفريقي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ومجموعة العشرين". وفيما يتعلق بأهمية التعاون، أشار الرئيس إنفانتينو إلى مذكرة التفاهم التي وقعها FIFA مؤخراً مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمواجهة التلاعب بنتائج المباريات والفساد والإساءة للأطفال: "بمفردنا، كهيئات رياضية، لسنا مؤهلين لمواجهة هذه الجرائم، ويتوجب علينا البحث عن [فرص] للتعاون. أنا فخور لكوننا وجدنا شريكاً مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لخوض هذا الصراع معنا". كما نوّه رئيس FIFA إلى ما تتمتع به كرة القدم من قوة لتحقيق خير المجتمع، وأشاد بالخطوة غير المسبوقة التي قامت بها قطر لتحسين حقوق العمال: "هذا إنجاز نوعي يغيّر قواعد اللعبة، ولستُ أنا من يقول ذلك، بل منظمة العمل الدولية، ويعود الفضل في ذلك بشكل جزئي إلى تسليط الأضواء على ذلك نتيجة كأس العالم FIFA". كما أشاد الرئيس إنفانتينو بالأثر العالمي لكأس العالم للسيدات FIFA الذي جرى العام الماضي في فرنسا، وأكد على الأولوية التي يمنحها FIFA لكرة قدم السيدات من خلال إطلاقه مؤخراً "برنامج FIFA للتنمية السيدات" واستثمار مليار دولار أمريكي على مدى الدورة المالية الحالية الممتدة لأربع سنوات. كما صوّت كونغرس FIFA للمصادقة على تعديلات تنظيمية. تماشياً مع الوضع العالمي الحالي، تم تعديل لوائح FIFA والنظام الداخلي للكونغرس للسماح بعقد اجتماعات كونغرس FIFA المستقبلية عن بُعد. في هذه الأثناء، وتماشياً مع الظرف الراهن، تم تعديل "القواعد الناظمة لتطبيق لوائح FIFA" بحيث تشمل بنوداً جديدة متعلقة بالاستثناءات للحظر العام بتغيير الاتحادات الوطنية وإمكانية لعب كرة القدم مع منتخب وطني للاعبين الذين لا ينتمون لدولة. كما صادق الكونغرس على تقرير FIFA السنوي لعام 2019، والميزانية المفصلة للدورة المالية الممتدة لأربع سنوات (2019-2022).