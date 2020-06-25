مجلس FIFA يوافق بالإجماع على خطة مساعدة لمواجهة كوفيد-19

o نظام الحوكمة: لضمان الإشراف الفعال على الخطة، سيتم فرض قيود صارمة على استخدام الأموال، ومتطلبات تتعلق بمراجعة الحسابات، بالإضافة إلى شروط واضحة لتسديد القروض. كما سيتم إنشاء لجنة توجيه لخطة المساعدة لمواجهة كوفيد-19 من أجل الإشراف على إدارة الخطة. وقد تم تعيين أولي رين، نائب رئيس لجنة حوكمة FIFA، ليقود اللجنة التوجيهية. وهو يشغل كذلك منصب حاكم مصرف فنلندا، وعضو في مجلس حكام المصارف الأوروبية المركزية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. وكخطوة أولى، سيتم دمج مبادئ الخطة ضمن مجموعة من الأنظمة تُعرض على مكتب مجلس FIFA. موازنة معدَّلة صادق أعضاء المجلس على الموازنة السنوية لعام 2021 والموازنة المعدلة لفترة 2019-2022، واللتين كانتا حصيلة تقييم شامل للأثر المالي لجائحة كوفيد-19. تقويم المباريات الدولية بناءً على استشارات مكثفة مع الاتحادات القارية وأصحاب المصلحة في عالَم كرة القدم، وافقت مجموعة عمل كوفيد-19 المشتركة بين FIFA والاتحادات القارية على طرح خمسة اقتراحات متعلقة بتقويم المباريات الدولية للرجال في أعقاب الجائحة. أدناه الاقتراحات الخمسة التي تمت المصادقة عليها اليوم بالإجماع في المجلس: o تأجيل مباريات الملاحق القارية لكأس العالم FIFA 2022 من مارس/آذار 2022 إلى يونيو/حزيران 2022؛ o تأجيل فترة سبتمبر/أيلول 2020 للمباريات الدولية في الاتحادات القارية لكل من: آسيا AFC، أفريقيا CAF، أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي CONCACAF، وأوقيانوسيا OFC؛ o المضي قُدماً في فترة سبتمبر/أيلول 2020 للمباريات الدولية كما هو مخطط له لاتحادي كرة القدم في أمريكا الجنوبية CONMEBOL وأوروبا UEFA، شريطة المراقبة المستمرة للوضع؛ o تمديد فترة نوفمبر/تشرين الأول 2020 للمباريات الدولية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA لتسهيل خوض 3 مباريات بدلاً من 2 حالياً؛ o تمديد فترة يونيو/حزيران 2021 للمباريات الدولية للاتحادات القارية (آسيا AFC وأفريقيا CAF وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي CONCACAF وأوقيانوسيا OFC) 7 أيام لتسهيل خوض 4 مباريات بدلاً من 2 حالياً؛ وستستمر مجموعة عمل كوفيد-19 المشتركة بين FIFA والاتحادات القارية ومجموعة عمل أصحاب المصلحة بالعمل على مراقبة الوضع في كل اتحاد قاري، ومناقشة الحلول البديلة، وإعداد اقتراحات جديدة لطرحها على مجلس FIFA إن اقتضت الحاجة. كما دعم مجلس FIFA اقتراح بطولة للدول العربية يتم تنظيمها عام 2021، وهي بطولة يتم توجيه الدعوة للمشاركة فيها لمنتخبات الرجال من الدول العربية في آسيا وأفريقيا. يُشارك في المنافسات حصراً اللاعبون المحترفون في بلادهم، وسيتم تنظيمها خارج جدول المباريات الدولية. والبطولة، التي ستُعقد في قطر بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول 2021، ستكون من تنظيم "كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ذ.م.م." وستسمح للمنظمين باستخدام المنشآت والمَرافق واختبار العمليات المخططة لكأس العالم FIFA 2022. وبالإضافة إلى ذلك، صادق مجلس FIFA (وهو هيئة اتخاذ القرارات في الاتحاد) على تعديل الأنظمة لبطولتي كرة القدم الأولمبيتين طوكيو 2020، حيث عدّلها لتناسب الموعد الجديد للمنافسات وهو 21 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس/آب 2021، ويشمل ذلك تبني تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو. ولم تطرأ أي تغييرات على قواعد أهلية اللاعبين للمشاركة في بطولة الرجال (وهم اللاعبون المولودون في 1 يناير/كانون الثاني 1997 وما بعده، باستثناء حد أقصى يبلغ 3 لاعبين لكل منتخب مشارك). الإطار التنظيمي o عقب تأسيس مجموعة عمل خاصة من قِبل لجنة أصحاب المصلحة في كرة القدم، والتي تبنّت عملها "لجنة أوضاع اللاعبين"، تقدّم المجلس باقتراح لتعديل أنظمة FIFA المتعلقة بتطبيق اللوائح، وبالأخص تلك ذات الصلة بأهلية اللاعبين للعب مع المنتخبات الوطنية. تشمل التعديلات، على سبيل المثال لا الحصر، بنوداً جديدة متعلقة باستثناءات الحظر العام على تغيير الاتحادات الوطنية، وإمكانية لعب كرة القدم مع منتخب وطني للاعبين الذين لا ينتمون لدولة. وقد أوصى المجلس أن يتم طرح التغييرات ذات الصلة باللوائح للمصادقة من قِبل كونغرس FIFA. o صادق المجلس على أنظمة FIFA الجديدة لمكافحة المنشطات بحيث تدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الأول 2021، وذلك تماشياً مع القانون العالمي لمكافحة المنشطات الذي صادقت عليه مؤخراً الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. يُعقد الاجتماع المقبل للمجلس في سبتمبر/أيلول، عشية الدورة 70 لكونغرس FIFA الذي يُنظّم في 18 سبتمبر/أيلول 2020. وسيجري الاجتماع والكونغرس بشكل افتراضي عبر الفيديو.