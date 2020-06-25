مجلس FIFA يوافق بالإجماع على خطة مساعدة لمواجهة كوفيد-19

FIFA يخصص إجمالي 1.5 مليار دولار لكرة القدم
المجلس يتبنى مجموعة تغييرات لتقويم المباريات الدولية استجابة للجائحة
المجلس يوافق على موازنة معدلة لفترة 2019-2022
عقد مجلس FIFA مؤتمراً عبر الإنترنت اليوم واتخذ قرارات هامة متعلقة بمستقبل كرة القدم، وأبرزها اختيار أستراليا ونيوزيلندا لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2023. كما وافق مجلس FIFA على مجموعة إجراءات للتعامل كوفيد-19 ومساعدة كرة القدم حول العالم في مواجهة الجائحة وتبعاتها، ولا سيما الإجراءات التالية: خطة مساعدة لمواجهة كوفيد-19
وافق مجلس FIFA بالإجماع على خطة مساعدة لمواجهة كوفيد-19 والتي وضعتها إدارة FIFA بناء على تعاون وثيق مع ممثلي الاتحادات القارية. وخطة الدعم العالمية، التي تمتد على ثلاث مراحل، ستوفر ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لمساعدة عائلة كرة القدم.
وفي أول مرحلتين من الخطة، قدّم FIFA مدفوعات فورية لتغطية التكاليف التشغيلية للاتحادات الوطنية في "برنامج FIFA المتقدم للتطوير"، ولاحقاً الفرصة لتحويل منح التنمية المخصصة لبرنامج FIFA المتقدم للتطوير إلى تمويل للمساعدة في التكاليف التشغيلية لمواجهة كوفيد-19، مع تخصيص 50% على الأقل من الأموال الممنوحة إلى كرة قدم السيدات.
وفي المرحلة الثالثة التي صادق عليها المجس اليوم، سيتم تقديم دعم مالي إضافي من خلال نظام للمنح والقروض:
o المنح: سيتم توفير منحة تضامن عالمية بقيمة مليون دولار أمريكي لكافة الاتحادات الوطنية، بالإضافة إلى مبلغ 500 ألف دولار سيتم تخصيصها لكرة قدم السيدات. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل كل اتحاد قاري على منحة بقيمة 2 مليون دولار.
o القروض: سيكون متاحاً أمام الاتحادات الوطنية أن تتقدم بطلب للحصول على قروض بدون فائدة لمبلغ يصل إلى 35% من إيراداتها السنوية المدقَّقة. وكون القرض خاص بالتضامن، ستكون القيمة الأدنى المتوفرة للقرض 500 ألف دولار والأعلى 5 ملايين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لكل اتحاد قاري طلب الحصول على قرض يصل إلى 4 مليون دولار.
يمكن للاتحادات الوطنية استخدام المنح والقروض ليستفيد منها مجتمع كرة القدم الأوسع في المناطق التابعة لها، بما ذلك الأندية واللاعبين والدوريات، والقطاعات الأخرى المتأثرة بكوفيد-19.
o نظام الحوكمة: لضمان الإشراف الفعال على الخطة، سيتم فرض قيود صارمة على استخدام الأموال، ومتطلبات تتعلق بمراجعة الحسابات، بالإضافة إلى شروط واضحة لتسديد القروض. كما سيتم إنشاء لجنة توجيه لخطة المساعدة لمواجهة كوفيد-19 من أجل الإشراف على إدارة الخطة. وقد تم تعيين أولي رين، نائب رئيس لجنة حوكمة FIFA، ليقود اللجنة التوجيهية. وهو يشغل كذلك منصب حاكم مصرف فنلندا، وعضو في مجلس حكام المصارف الأوروبية المركزية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. وكخطوة أولى، سيتم دمج مبادئ الخطة ضمن مجموعة من الأنظمة تُعرض على مكتب مجلس FIFA. موازنة معدَّلة صادق أعضاء المجلس على الموازنة السنوية لعام 2021 والموازنة المعدلة لفترة 2019-2022، واللتين كانتا حصيلة تقييم شامل للأثر المالي لجائحة كوفيد-19. تقويم المباريات الدولية بناءً على استشارات مكثفة مع الاتحادات القارية وأصحاب المصلحة في عالَم كرة القدم، وافقت مجموعة عمل كوفيد-19 المشتركة بين FIFA والاتحادات القارية على طرح خمسة اقتراحات متعلقة بتقويم المباريات الدولية للرجال في أعقاب الجائحة. أدناه الاقتراحات الخمسة التي تمت المصادقة عليها اليوم بالإجماع في المجلس: o تأجيل مباريات الملاحق القارية لكأس العالم FIFA 2022 من مارس/آذار 2022 إلى يونيو/حزيران 2022؛ o تأجيل فترة سبتمبر/أيلول 2020 للمباريات الدولية في الاتحادات القارية لكل من: آسيا AFC، أفريقيا CAF، أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي CONCACAF، وأوقيانوسيا OFC؛ o المضي قُدماً في فترة سبتمبر/أيلول 2020 للمباريات الدولية كما هو مخطط له لاتحادي كرة القدم في أمريكا الجنوبية CONMEBOL وأوروبا UEFA، شريطة المراقبة المستمرة للوضع؛ o تمديد فترة نوفمبر/تشرين الأول 2020 للمباريات الدولية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA لتسهيل خوض 3 مباريات بدلاً من 2 حالياً؛ o تمديد فترة يونيو/حزيران 2021 للمباريات الدولية للاتحادات القارية (آسيا AFC وأفريقيا CAF وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي CONCACAF وأوقيانوسيا OFC) 7 أيام لتسهيل خوض 4 مباريات بدلاً من 2 حالياً؛ وستستمر مجموعة عمل كوفيد-19 المشتركة بين FIFA والاتحادات القارية ومجموعة عمل أصحاب المصلحة بالعمل على مراقبة الوضع في كل اتحاد قاري، ومناقشة الحلول البديلة، وإعداد اقتراحات جديدة لطرحها على مجلس FIFA إن اقتضت الحاجة. كما دعم مجلس FIFA اقتراح بطولة للدول العربية يتم تنظيمها عام 2021، وهي بطولة يتم توجيه الدعوة للمشاركة فيها لمنتخبات الرجال من الدول العربية في آسيا وأفريقيا. يُشارك في المنافسات حصراً اللاعبون المحترفون في بلادهم، وسيتم تنظيمها خارج جدول المباريات الدولية. والبطولة، التي ستُعقد في قطر بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول 2021، ستكون من تنظيم "كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ذ.م.م." وستسمح للمنظمين باستخدام المنشآت والمَرافق واختبار العمليات المخططة لكأس العالم FIFA 2022. وبالإضافة إلى ذلك، صادق مجلس FIFA (وهو هيئة اتخاذ القرارات في الاتحاد) على تعديل الأنظمة لبطولتي كرة القدم الأولمبيتين طوكيو 2020، حيث عدّلها لتناسب الموعد الجديد للمنافسات وهو 21 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس/آب 2021، ويشمل ذلك تبني تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو. ولم تطرأ أي تغييرات على قواعد أهلية اللاعبين للمشاركة في بطولة الرجال (وهم اللاعبون المولودون في 1 يناير/كانون الثاني 1997 وما بعده، باستثناء حد أقصى يبلغ 3 لاعبين لكل منتخب مشارك). الإطار التنظيمي o عقب تأسيس مجموعة عمل خاصة من قِبل لجنة أصحاب المصلحة في كرة القدم، والتي تبنّت عملها "لجنة أوضاع اللاعبين"، تقدّم المجلس باقتراح لتعديل أنظمة FIFA المتعلقة بتطبيق اللوائح، وبالأخص تلك ذات الصلة بأهلية اللاعبين للعب مع المنتخبات الوطنية. تشمل التعديلات، على سبيل المثال لا الحصر، بنوداً جديدة متعلقة باستثناءات الحظر العام على تغيير الاتحادات الوطنية، وإمكانية لعب كرة القدم مع منتخب وطني للاعبين الذين لا ينتمون لدولة. وقد أوصى المجلس أن يتم طرح التغييرات ذات الصلة باللوائح للمصادقة من قِبل كونغرس FIFA. o صادق المجلس على أنظمة FIFA الجديدة لمكافحة المنشطات بحيث تدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الأول 2021، وذلك تماشياً مع القانون العالمي لمكافحة المنشطات الذي صادقت عليه مؤخراً الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. يُعقد الاجتماع المقبل للمجلس في سبتمبر/أيلول، عشية الدورة 70 لكونغرس FIFA الذي يُنظّم في 18 سبتمبر/أيلول 2020. وسيجري الاجتماع والكونغرس بشكل افتراضي عبر الفيديو.