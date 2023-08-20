أولويات القسم
يشرف قسم كرة القدم للسيدات على استثمارات FIFA في التمويل المخصص والموارد البشرية وبرامج التطوير المبتكرة والمصممة خصيصاً. هذه كلها عناصر أساسية في استراتيجية FIFA لكرة القدم للسيدات، والتي تحدد مسار FIFA لاتخاذ إجراءات ملموسة لتمكين الفتيات والنساء، وجعل كرة القدم رياضة للجميع ومكافحة التمييز بين الجنسين.
لدى FIFA ثلاثة أهداف محددة لكرة القدم للسيدات:
زيادة المشاركة
تحسين القيمة التجارية
إرساء الأسس
سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ خمس ركائز:
التطوير والنمو: داخل الملعب وخارجه
تحسين اللعبة: تحسين مسابقات كرة القدم للسيدات
التواصل والتسويق: زيادة الظهور والقيمة التجارية
الإدارة والقيادة: تحقيق التوازن بين الجنسين.
التثقيف والتمكين: بناء القدرات والمعرفة
دعم كرة القدم للسيدات على جميع المستويات من الأولويات، كما هو واضح في الهدف 8 تنظيم أكبر بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات على الإطلاق في عام 2023 للمساعدة في تعزيز تطوير كرة القدم للسيدات كجزء من الأهداف الاستراتيجية 2023-2027.