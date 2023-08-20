دعم كرة القدم للسيدات على جميع المستويات من الأولويات، كما هو واضح في الهدف 8 تنظيم أكبر بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات على الإطلاق في عام 2023 للمساعدة في تعزيز تطوير كرة القدم للسيدات كجزء من الأهداف الاستراتيجية 2023-2027.