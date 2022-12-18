أولويات القسم
يتولى قسم الشراكات والإعلام مسؤولية توليد الاهتمام والدخل من خلال المبادرات الإقليمية والعالمية، ويقود استراتيجية جماعية تدعم تطوير كرة القدم على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم مع التأثير المباشر فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية: 2023-2027.
يشرف القسم على تصميم وتقديم الحملات الديناميكية التي تعزز الروابط وتقيم علاقات جديدة ذات مغزى مع الجماهير وأصحاب المصلحة من خلال العمل في مجالات متنوعة مثل التسويق وحجز التذاكر والضيافة والترخيص وتطوير الشركات ومعلومات الأعمال والألعاب ومبيعات الشراكات.