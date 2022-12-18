يتولى قسم الشراكات والإعلام مسؤولية توليد الاهتمام والدخل من خلال المبادرات الإقليمية والعالمية، ويقود استراتيجية جماعية تدعم تطوير كرة القدم على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم مع التأثير المباشر فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية: 2023-2027.