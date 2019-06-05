إعادة انتخاب جياني إنفانتينو لمنصب رئيس FIFA حتى عام 2023

عُقد كونغرس FIFA اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، وتمت إعادة انتخاب جياني إنفانتينو، بالتزكية، ليكون رئيس FIFA حتى عام 2023. وكان الرئيس التاسع في تاريخ المنظمة قد انتُخب للمرة الأولى في دورة استثنائية للكونغرس عُقدت في فبراير/شباط 2016، ويستهلّ الآن أول فترة رئاسة كاملة تمتد لأربع سنوات بعد أن ترشيحه للمنصب دون منافِس وانتخابه بالتزكية من قِبل الاتحادات الوطنية الـ2011 العضوة في FIFA. وقال إنفانتينو مخاطباً الكونغرس: "في غضون ثلاث سنوات فقط، تحولنا من منظمة مسمومة، وشبه مجرمة، إلى ما يجب أن تكون عليه: مؤسسة تعمل على تطوير كرة القدم. أمام FIFA بحلته الجديدة مهمة وخطة عليها تنفيذها، ولهذا فإن السنوات الأربع المقبلة بدأت بالفعل: وقد وضعنا أساسات راسخة للبناء عليها مستقبلاً". كما صادقت الهيئة التشريعية العليا لدي FIFA على "تقرير النشاط" والكشوف المالية لعام 2018، بالإضافة إلى ميزانية مفصلة لعام 2020، والتي تشمل تخصيص 810 مليون دولار أمريكي للاستثمار في كرة القدم. تُعقد الدورة 70 من كونغرس FIFA في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في مايو/أيار 2020.