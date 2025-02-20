توسيع شراكة FIFA و Coca-Colaلتشمل بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

أصبحت Coca-Colaشريكة للبطولة بحلّتها الجديدة التي تُقام كل أربع سنوات

سيشارك في البطولة 32 من أفضل أندية العالم التي تمثِّل الاتحادات القارية الستة

ستُنظّم شركة Coca-Cola أنشطة في المدن المستضيفة وكذلك حول العالم تزامناً مع المنافسات

تُعتبر Coca-Cola من أقدم شركاء FIFA ورعاة بطولة كأس العالم FIFA™، إذ يعود تاريخ بدء التعاون بينهما إلى عام 1978، وتتطلّع Coca-Cola إلى الاستمرار بهذه التعاون من خلال تفعيل الشراكة بخصوص بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، إذ ستكون جماهير 32 من أفضل أندية العالم أداءً على موعد مع مسابقة حصرية وبرنامج كروي حافل من خلال أنشطة تنظّمها شركة المشروبات والمرطبات الرائدة في المدن المستضيفة وكذلك حول العالم تزامناً مع منافسات هذه البطولة في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025.

وبهذه المناسبة، قال مدير الأعمال التجارية بـFIFA رومي غاي: "انخرطت شركة Coca-Cola في الإعلانات داخل الملاعب في كافة نسخ بطولة كأس العالم FIFA منذ عام 1950، وخلقت أجواء لا تنسى في عالم كرة القدم على مر العقود. يُسرّنا أن نحظى بمثل هذا الشريك على المدى الطويل تزامناً مع انطلاق حقبة جديدة في فئة كرة القدم الدولية للأندية من خلال هذه البطولة التي ستكون مثيرة وشاملة وعالمية بحق، وستؤدي إلى تطوّر إضافي لكرة قدم الأندية، مع إتاحة قيمة إضافية لشركائنا".

من جهته، قال نائب رئيس التسويق والشراكات العالمية للرياضة والترفيه بشركة Coca-Cola براد روس: "الشراكات الرياضية كهذه التي تربطنا مع FIFA هي بمثابة دافع مهم لتطوير شركتنا وعلامتنا التجارية وشبكتنا العالمية، وستكون بطولة كأس العالم للأندية FIFA بمثابة لحظة استثنائية تجمع العالم بفضل القوة التي تتمتع بها الرياضة. تُعتبر جماهير كرة القدم من بين الأكثر شغفاً على وجه الأرض، ويشرّفنا أن نكون جزءاً من هذه اللحظات من خلال إمتاع الجماهير بتشكيلة منتجاتنا من المرطبات وتقديم تجارب مبتكَرة".

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ ستشهد مشاركة 32 نادياً وتُقام كل أربع سنوات، وستنطلق نسختها الأولى في مدينة ميامي الأمريكية بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2025، بينما سيتم تتويج أبطال العالم في نيويورك نيوجرسي بتاريخ 13 يوليو/تموز 2025.

وقد أصبحت تذاكر مباريات البطولة الـ 63 متاحة على الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets، وسيتم طرح حزم الضيافة خلال الأسابيع المقبلة.