من نحن
يُدير قسم تلفزيون FIFA، الذي يتألف من المصالح الخمس أدناه، علاقات وثيقة مع العديد من المرخص لهم بحقوق الوسائط ويُحافظ عليها من أجل تقديم أفضل تجربة مشاهدة ممكنة لجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.
يُعد فريق مبيعات الوسائط مسؤولا عن نشر حقوق وسائط FIFA، وتأمين الرؤية العالمية لجميع مسابقات FIFA وزيادة العرض وضمان الوصول للجميع.
يضمن فريق خدمة البث حصول كل من المرخص لهم بحقوق الوسائط لدى FIFA على أعلى مستوى ممكن من الخدمة. كما أنه يُساعد على حماية مصالح FIFA للبث وضمان تسليم جميع الحقوق والوفاء بالالتزامات.
تُنتج أفلام FIFA محتوى طويل وقصير الحجم لاستخدام FIFA الخاص بالإضافة إلى التوزيع العالمي لمرخصي FIFA لحقوق الوسائط. ويُدير أيضا أرشيف FIFA السمعي البصري ويُحافظ عليه بالإضافة إلى كونه مسؤولا عن العناصر السمعية والبصرية والإنتاجية المتعلقة بمسابقات FIFA وحفلات سحب القرعة الخاصة به ناهيك عن احتفالاته وعروضه.
تم دمج فريق المحتوى الرقمي في قسم تلفزيون FIFA في عام 2020 ويحتفظ بقنوات FIFA الاجتماعية، ويُنتج محتوى "رقميًا أولاً" على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لاستخدامه من قبل FIFA والجهات المرخص لها بحقوق الوسائط وأصحاب المصلحة التجاريين الآخرين.
يضمن قسم إنتاج البث المضيف إنتاج وإيصال إشارات وخدمات البث على مستوى عالمي في مسابقات FIFA المختلفة. إنه يُحدد أيضا معايير تغطية البث الخاصة بـ FIFA ومتطلبات المكان المتعلقة بالبث ويضمن تنفيذها في جميع أحداث FIFA.