سيُركز محور التعليم على الاستفادة من الإمكانيات الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم والرياضة لرفع سوية حياة الأشخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى. وستركز المشاريع (على سبيل المثال لا الحصر) على المساواة في الفرص التعليمية وتسخير جودة التعليم لإحداث تغيير إيجابي ومستدام ويشمل الجميع. كما يشمل المحور تدريب وتطوير الطاقات البشرية، وهو ما يهدف إلى جعل كرة القدم بمثابة أداة رئيسية لإشراك فئة الشباب، ولا سيما الفتيات والشابات والسيدات، مع التركيز على إثراء الحياة من خلال التعليم.

سيُساعد هذا التعاون الرائد على النهوض بقدرات رائدات الأعمال الساعيات لاستغلال الأدوات والمنصات الرقمية من أجل الوصول إلى فرص جديدة وسلاسل التصدير العالمية. الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية

بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي، سيدعم FIFA صندوق "النساء المُصدِّرات في الاقتصاد الرقمي"، الذي يهدف إلى تمكين رائدات الأعمال من الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها عالم الاقتصاد الرقمي لمساعدتهن على الوصول لسلاسل التصدير العالمية.

ويهدف الصندوق إلى تدريب النساء على مجموعة مسائل، بما فيها التسويق، والبيع عبر الإنترنت، وقوانين التجارة والتصدير، وتمويل التجارة، وإدارة التمويل. وتماشياً مع أهداف FIFA، سيكون أحد أبرز النتائج التي سيُحدثها الصندوق خلق فرص عمل وضمان أن تستحدث الشركات عدداً أكبر من فرص العمل بنهاية فترة البرنامج. مع العلم أن 10% على الأقل من النساء اللواتي يقدن مشاريع صغيرة ومتوسطة في الدول المستفيدة يعملن في سلسلة التوريد العالمية المتعلقة بكرة القدم. سيتعاون الصندوق مع FIFA للتوعية وتوفير المعلومات ذات الصلة بالفرص المتاحة في السوق للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.