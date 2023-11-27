خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™، مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ يُمكّن الأشخاص من إنقاذ الأرواح من خلال التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي

سيُطلق FIFA وجمعية القلب الأمريكية هذه المبادرة في مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في أتلانتا ودالاس وفيلادلفيا ومنطقة المشجعين في نيويورك نيوجرسي

سيتمكّن المشجعون من المشارَكة في أنشطة عملية للإنعاش القلبي الرئوي بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز ليصبحوا قادرين على إنقاذ حياة الآخرين

تتماشى هذه المبادرة مع التزام قسم FIFA المعني بالشؤون الطبية بإطلاق برامج صحية تترك أثراً مستداماً بعد انتهاء البطولات

في إطار أنشطة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™، سيُتيح FIFA وجمعية القلب الأمريكية للناس فرصة تعلُّم الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط من خلال نشاط تفاعلي مصمم للمساعَدة في بناء الثقة والجاهزية لإنقاذ الأرواح في المجتمعات المحلية في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدءاً من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز، ستتواجد وحدة الإنعاش القلبي الرئوي المتنقلة التابعة لمبادرة "أمة منقذي الأرواح" لجمعية القلب الأمريكية في مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في أتلانتا ودالاس وفيلادلفيا، حيث ستُرحِّب بآلاف المشجّعين من مختلف أرجاء العالم خلال الاحتفالات المرافقة للبطولة، كما ستتواجد الوحدة المتنقلة في منطقة المشجعين في برونكس في نيويورك نيوجرسي بين 13 و14 يونيو/حزيران.

وسيتم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع شعبة FIFA الفرعية المعنية بالشؤون الطبية، وهو ما يعكس التزام FIFA الأوسع باستخدام بطولاته كمنصة لإحداث أثر اجتماعي إيجابي وأثر في مجال الصحة العامة. وبالإضافة إلى الاستمتاع بالبث المباشر للمباريات وبأنشطة ترفيهية وثقافية، سيتمكّن المشجعون من معرفة كيفية التعرّف على السكتة القلبية، والتدرّب على الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط، وفهم كيف يمكن للتدخُّل الفوري أن يساعد على إنقاذ الأرواح.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 350 ألف شخص يتعرَّضون لسكتات قلبية خارج المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً، ومن شأن إجراء الإنعاش القلبي الرئوي فوراً أن يرفع بشكل كبير فرص النجاة. وخلال بطولة كأس العالم FIFA 2026، سيحصل المشجعون على فرصة ليصبحوا قادرين على إنقاذ الأرواح، إذ يهدف قسم FIFA المعني بالشؤون الطبية وجمعية القلب الأمريكية إلى تمكين المزيد من الأشخاص من التعامل بثقة مع الحالات الطارئة.

وعن هذه المبادرة، قال الدكتور أندرو ماسي، مدير قسم FIFA المعني بالشؤون الطبية: "تتمتّع كرة القدم بقدرة فريدة على توحيد المجتمعات المحلية عبر الثقافات والأجيال. ومن خلال إدراج التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط ضمن تجربة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™، نمنح المشجعين فرصة الخروج من البطولة بأكثر من مجرَّد ذكريات، إذ سيتمكنون من المغادرة وهم يتحلّون بالثقة للمساعدة على إنقاذ حياة شخص خلال حالة قلبية طارئة".

وللمرة الأولى في فعالية يُنظّمها FIFA، ستُطلق جمعية القلب الأمريكية، الرائدة عالمياً في علوم الإنعاش والتثقيف بشأنه، حركتها التي تحمل عنوان "أمة منقذي الأرواح". ويركز عمل المنظمة على زيادة الوعي العام وتزويد المزيد من الأشخاص بالمعرفة والقناعة اللازمتين للتدخل في اللحظات الأولى الحرجة من حالة قلبية طارئة.

من جهتها، قالت نانسي براون، الرئيسة التنفيذية لجمعية القلب الأمريكية: "من خلال تقديم التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط في مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™، سيتمكّن آلاف الأشخاص من الانضمام إلى حركة ’أمة منقذي الأرواح‘ ومساعدة المزيد من المجتمعات المحلية على الشعور بالجاهزية للتدخل عندما تكون كل ثانية مهمة. ونحن ملتزمون بضمان تدريب المزيد من الأشخاص، وتحلّيهم بالثقة والجاهزية للتدخل كمنقذين للأرواح في حالة قلبية طارئة".