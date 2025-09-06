فعالية لكرة القدم من تقديم مؤسسة FIFA بالتعاون مع منظمة محلية غير حكومية في جمهورية الدومينيكان

زيارة من مؤسسة FIFA لمنظمة Café con Leche على هامش كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™

منظمة Café con Leche هي عضو في برنامج مؤسسة FIFA المجتمعي، وتجمع بين الرياضة والإرشاد والدعم الأكاديمي للمساعدة على التخلص من الفقر والترويج لمستقبل صحي ومفعم بالأمل.

شاركت عضوتا مجلس FIFA إيشا جوهانسن وسونيا فولفورد في الأنشطة وفي تقديم الميداليات

مع اقتراب نهاية كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA جمهورية الدومنيكان 2024™، قامت مؤسسة FIFA بزيارة منظمة Café con Leche المحلية غير الحكومية للمساعدة على تقديم فعالية للأطفال والمراهقين المحليين القادمين من المجتمعات المهمّشة يكون موضوعها كرة القدم.

Café con Leche هي منظمة غير ربحية تعمل في جمهورية الدومينيكان وتركّز على تمكين الشباب وتعليمهم وعلى التنمية المجتمعية، باستخدام الرياضة وبخاصة كرة القدم. وبمساعدة مجلس FIFA وعضوتي مجلس مؤسسة FIFA إيشا جوهانسن وسونيا فولفورد، شارك في الحصة أكثر من 200 هاوٍ لكرة القدم.

وفي حديث لها على هامش الحصة، قالت جوهانسن: "تلعب كرة القدم دوراً كبيراً في توحيد الجميع. فهي محرّك للتغيير الاجتماعي، ولإعادة التأهيل. وتؤدي عدداً كبيراً من الأدوار. لذلك، في مؤسسة أو منظمة كهذه، تجد كرة القدم مكانها المناسب. أمّا من حيث الاضطلاع بدور محرّك التغيير الاجتماعي، لا يمكن العثور على ما هو أفضل.

"عندما تنظر حولك وترى هؤلاء الأطفال من المجتمعات المهمّشة، هذا ما يفعله FIFA. إنها لغة واحد تخاطب الجميع. عندما نرى الأطفال هنا يستمتعون بوقتهم ومغمورين بالسعادة، ندرك فعلاً أنهم يتكلّمون اللغة نفسها. ثمّ ترى الفتيان والفتيات والشباب مجتمعين للعب كرة القدم، أظنّ أنّ لهذا دوراً كبيراً. وهذا ما يجعل كرة القدم فريدة من نوعها".

تسعى كلّ من منظمة Café Con Leche ومؤسسة FIFA إلى استخدام قدرة كرة القدم على توحيد الناس من أجل إحداث نموّ اجتماعي إيجابي، عن طريق استخدام لغة الرياضة العالمية من أجل تقريب الناس من بعضهم البعض وتقديم ورش عمل تعليمية باستخدام كرة القدم، بما يتوافق مع هدف رئيس FIFA جياني إنفانتينو الاستراتيجي الأساسي الذي يقضي بالتركيز على المسؤوليات الاجتماعية في العالم.

تركز هذه الجمعية الخيرية التي تشكل جزءاً من برنامج مؤسسة FIFA المجتمعي أعمالها حول مفهوم كرة القدم الاجتماعية، حيث يساعد التمرين المتواصل والمباريات في نهاية الأسبوع على تنمية الانضباط والثقة بالنفس والالتزام بالتعليم. كما تتعاون عن قرب مع المدارس المحلية للحرص على حضور المشاركين فيها الصفوف الدراسية من دون انقطاع.

وأثناء الفعالية التي طغت عليها المتعة والتي أقيمت في يوم مشمس في سان دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان، حصل المشاركون على ملابس كرة قدم وكرات قدم جديدة من تقديم مؤسسة FIFA، قبل أن يتوزّعوا ضمن مجموعات ويشاركوا في بطولات مصغّرة وركلات ترجيحية، ليُختَتَم النهار باحتفال جرى فيه توزيع الميداليات.

وأضافت فولفورد: "لديهم رؤية، والخطة المناسبة لتحقيقها. تحظى هذه الفعالية بشعبية رائعة ومن الجيد معرفة أنّها تحصل، فقد استمرّوا بتنظيمها منذ وقت طويل، والآن باتوا يتمتعون بدعم من مؤسسة FIFA، ومنّا جميعنا الذين أتينا إلى هنا اليوم، ومن الجيّد أن يرى المجتمع أنّ هذا الأمر يمكن تحقيقه.

“"لا يهمّ المكان الذي أتيت منه، بل المهمّ هو المقصد. ولقد حققوا هذا الأمر، إذ أتوا من العدم وانظروا أين أصبحوا الآن، لقد باتوا يتمتعون بدعم مؤسسة FIFA ومساعدتها. من الرائع أن يرى المجتمع ما يحصل هنا، وربّما تبدأ المجتمعات الأخرى بالقيام بالأمر نفسه".

أّما من جهتها، فقد قالت لوز ديل ألبا دي لا كروز، رئيسة منظمة Café con Leche: "بفضل جهود المنظمات مثل FIFA التي تساهم في هذا المشروع وتؤمن به، أصبحت لدينا الفرصة الآن لنقول "نعم، حتّى الفقراء قادرون على تحسين مهاراتهم. ويمكنهم الاستفادة من الفرص عندما يوفّرها لهم الآخرون". لذلك، نظنّ أنّ Café con Leche تلعب دوراً أساسياً كأداة اجتماعية في هذه المجتمعات.