فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى برنامج التطوّع في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

سيُساهم حوالي ألف متطوع ومتطوعة في تنظيم هذه البطولة

يضطلع المتطوعون والمتطوعات بدور محوري في كافة فعاليات وبطولات FIFA

يمكن للراغبين في الانضمام إلى البرنامج تقديم طلباتهم على موقع volunteer.fifa.com حتى 5 يونيو/حزيران

أطلق FIFA عملية التسجيل لبرنامج التطوّع الخاص ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2025™ التي تستضيفها تشيلي بين 27 سبتمبر/أيلول و19 أكتوبر/تشرين الأول، وستكون فرصة تقديم طلبات التطوّع متاحة حتى يوم الخميس 5 يونيو/حزيران. وسيضطلع حوالي ألف متطوِّع ومتطوِّعة بمهام تشمل 24 فئة في هذا الحدث الكروي الذي يشهد مشاركة 24 منتخباً، وتستضيفه أربع مدن هي سانتياغو وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا.

وفي هذا السياق، يبحث FIFA عن أشخاص يحدوهم الشغف والحماس للمساعدة في جعل بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2025™ تجربة لا تنسى بالنسبة للمشاركين والمشجعين القادمين من مشارق الأرض ومغاربها، إذ يلعبون دوراً بغاية الأهمية في بطولات وفعاليات FIFA، ولا يقتصر على المهام الملقاة على عاتقهم، بل كذلك بكونهم سفراء للدول التي يمثلونها. وبذلك، يُشكِّل المتطوعون القلب النابض للبطولة، وجوهر شعار "Football Unites The World". هذا ويجب أن يكون المتقدمون بطلبات التطوع قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر قبل 1 يونيو/حزيران، ويُجيدون اللغة الإنجليزية (إتقان لغات أخرى يُعتبر ميزة)، ومتوافرين للتطوّع طوال فترة البطولة (بين 27 سبتمبر/أيلول و19 أكتوبر/تشرين الأول)، بما في ذلك الجلسات التدريبية التي تسبق انطلاق المنافسات. كما يجب أن يتحلّوا بالشغف بالعمل الجماعي، وروح المودة، وامتلاك زمام المبادرة.

قد يكون لبعض الأدوار متطلبات محددة على مستوى المهارة أو الخبرة، وسنوافيكم بتفاصيلها أثناء المقابلات. نوصي الراغبين في الانضمام إلى برنامج التطوّع بالإسراع في تقديم طلباتهم، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل بمجرد استلام عدد كاف من الطلبات.

هذا ويؤكد شعار هذا الحدث الكروي "صناعة الأساطير" على طبيعة البطولة وتسليطها الضوء على أبرز المهارات في عالم المستديرة الساحرة من أرجاء العالم. انضموا إلينا وكونوا جزءاً من صُنّاع هذه البطولة.