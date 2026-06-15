رئيس FIFA جياني إنفانتينو يقول إن انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™ "فاق توقعاتنا"

تحدّث إنفانتينو إلى قيادة FIFA وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء خلال قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2026

تجري أعمال سلسلة قمم FIFA التنفيذية لكرة القدم على مدى عدة أيام خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™

رئيس FIFA: بداية مذهلة مع ملاعب ممتلئة وأجواء رائعة ومستوى لعب مذهل

في تصريح أدلى به بعد حضور خمس مباريات في خمسة ملاعب في الدول المستضيفة الثلاث، نوَّه رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالانطلاق "الناجح جداً جداً" لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، والذي "فاق توقعاتنا".

وأتت تصريحات إنفانتينو هذه في ميامي بالولايات المتحدة، على هامش اليوم الافتتاحي من نسخة 2026 من سلسلة قمم FIFA التنفيذية لكرة القدم، وهي مبادرة انطلقت عام 2016، أي في السنة الأولى من رئاسة إنفانتينو، لتكون بمثابة منبر يلتقي فيه قادة FIFA وممثلو الاتحادات الأعضاء، ويُناقشون فيه مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات والسياسات.

هذا وتستمر سلسلة قمم هذا العام حتى 17 يونيو/حزيران 2026، وستشمل جلسات تغطي مسار تطور برنامج FIFA Forwarda.com/ar/advancing-football/fifa-forward وبطولات الفئات الشبابية واستراتيجية FIFA المعنية بالمحتوى الرقمي ومواضيع أخرى. كما سيكون لبطولة كأس العالم FIFA 2026 الجارية حضور بارز في النقاشات.

وبالنظر إلى أن متوسط عدد المشجعين المتواجدين في الملعب تجاوز 63 ألف شخص خلال المباريات الثماني الأولى، أعرب رئيس FIFA عن سعادته بـ "الأجواء المذهلة (و)الملاعب الممتلئة"، بالإضافة إلى سروره بمستوى اللعب، وهو ما يُظهر ارتفاع درجة التنافس حول العالم. وأشار إنفانتينو إلى تعادل قطر وسويسرا بهدف لمثله على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو باعتباره مثالاً على ذلك.

وقال إنفانتينو أمام ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء: "شهدت مباراة قطر وسويسرا في سان فرانسيسكو ملعباً غصّ بـ 68 ألف مشجّع، ولم تكن من المباريات الافتتاحية في الدول المستضيفة. كانت مباراة جميلة حقاً، والنتيجة مفاجأة للبعض، وغير مفاجئة لآخرين. ونحن نعرف أن كرة القدم أصبحت اليوم تنافسية للغاية في كافة أرجاء العالم، إذ أصبح بإمكان الجميع ممارسة كرة القدم، وذلك بفضل الجهود التي تبذلونها في دولكم".

تجتمع الاتحادات الأعضاء التابعة لـ FIFA في ميامي لحضور قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2026 02:23

وقد شهدت الملاعب وعموم أمريكا الشمالية أجواء من البهجة والترحيب بالمشجعين على اختلافهم. ورغم التعقيدات المرتبطة بتنظيم بطولة على امتداد مساحة جغرافية واسعة، وخلال هذه الفترة التي تنطوي على تحديات، إلا أن إنفانتينو كان على ثقة من أن الأجواء ستكون كذلك حالما تبدأ الكرة بالتدحرج.

وقال رئيس FIFA: "يتطلّب كل هذا الكثير من التنظيم وجهوداً كبيرة، وعندما يتّجه المرء لحضور مباراة، لا يدرك حجم الجهود الكامنة خلفها. إلا أنه بفضل العمل الذي يقوم به الكثيرون وراء الكواليس، نضمن أن يأتي الأداء على أرض الملعب بهذا الشكل. وقد كان مذهلاً حقاً ما شهدناه في المباريات الثماني الأولى، ولا يقتصر ذلك على الملاعب الممتلئة والأجواء الرائعة، [بل] الأداء المذهل، والأهداف الجميلة على ارض الملعب".

وقد تمكّنت الدول المستضيفة الثلاث من الفوز أو التعادل، فتغلَّبت المكسيك بهدفين دون رد على جنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي، بينما تعادلت كندا بهدف لمثله مع البوسنة والهرسك في تورنتو، ونجح المنتخب الأمريكي في تحقيق فوز مستحق بنتيجة 4-1 على باراغواي في لوس أنجلوس. كما شهدت الأيام الثلاثة الأولى من المنافسات عودة هايتي واسكتلندا إلى العرس الكروي العالمي بعد غياب طويل، وأجواء حماسية للغاية في مباراة المجموعة الثالثة التي جمعت بين البرازيل والمغرب على ملعب نيويورك نيوجرسي الذي سيستضيف المباراة النهائية.

وما زاد من مستويات الحماس مهرجانات المشجعين FIFA Fan Festival والتجمعات العامة لمتابعة المباريات وسط حضور جماهيري كثيف، كما في جادة الإصلاح في مكسيكو سيتي وساحة تايمز سكوير في نيويورك.

وأردف إنفانتينو: "الأمر الذي شكَّل مفاجأة إيجابية بالنسبة لي هو الأجواء السائدة، إذ نلحظ قدوم الكثير من الأطفال والعائلات لحضور المباريات، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لبعض فعاليات كرة القدم، ولكن ذلك يخلق أجواء رائعة. وكما تعرفون، حظينا بأجواء مسالمة واحتفالية للغاية، بدءاً من مكسيكو سيتي وصولاً إلى كافة الوجهات الأخرى. وهذا هو جوهر كأس العالم FIFA".

أما على المستويين اللوجستي والتقني، فقد حظيت مراسم مباريات كأس العالم FIFA 2026™ وآلية تنظيمها بتقييم أولي إيجابي، بدءاً من حفلات الافتتاح وصولاً إلى القواعد الجديدة المطبقة لتعزيز انسيابية اللعب وعامل الإنصاف على أرض الملعب، بحيث لبَّت أولى المباريات معايير كأس العالم FIFA.

وفي معرض تعليقه على تأثير بعض القواعد الجديدة المطبقة في البطولة، قال رئيس FIFA: "يعود السبب في ذلك أيضاً إلى تجريبنا بعض الأمور الجديدة، وبعض قوانين اللعبة. لمسنا ذلك في هذه المباريات... فالإيقاع سريع إلى حد كبير. ولم نعد نرى لاعبين مستلقين على الأرض لخمس دقائق، لأنهم أصبحوا على دراية بأنه في حال تمددهم على أرض الملعب، يتعيّن عليهم الخروج (من أرضية اللعب). وخلال عمليات التبديل، أصبحنا نرى اللاعبين يخرجون بسرعة (من أرض الملعب)".