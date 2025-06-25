تجربة غامرة لمشجعي كأس العالم للأندية FIFA™ المكفوفين وذوي حاسة النظر الضعيفة

استخدم FIFA سبلاً مبتكرة لتعزيز الشمولية وتنوّع المشجعين في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

للمرة الأولى في فعاليات FIFA، يُمكن للمكفوفين وضعاف النظر استخدام أجهزة تعمل على اللمس من أجل تحسين تجربتهم

تُحاكي هذه الأجهزة المباريات بصورة آنية، وهي متوفرة مجاناً في أتلانتا وفيلادلفيا وسياتل

إن موجة الحماسة والترقب التي تخيّم على الملعب مع اقتراب الفريق المهاجم من مرمى الخصم ليست بالأمر الغريب على مشجعي كرة القدم، ولا صوت أو شعور يتفوّق عليها.

غير أنّ بعض المشجعين ليسوا قادرين على اختبار هذا الشعور. في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، أقام FIFA شراكة مع شركتين مبتكرتين من أجل مساعدة المشجعين المكفوفين وذوي حاسة النظر الضعيفة على الاستمتاع بهذه اللحظات الغامرة بمزيد من التفاعل.

إذ أصبح بإمكان المشجعين متابعة أحداث المباراة فور حصولها على أجهزة كمبيوتر محمولة مصنوعة خصيصاً من قبل شركات مثل Field of Vision الأيرلندية وOneCourt الأمريكية. تجمع هذه الأجهزة البيانات الآنية الصادرة عن الفرق والدوريات بالهندسة المبتكِرة وتكنولوجيا اللمس، كتلك المستخدمة بصورة بدائية على الهواتف المحمولة، وبمساعدة هذه الأجهزة، يُمكن للمشجعين اختبار التجربة كاملة.

تتوفّر هذه الأجهزة مجاناً لمشجعين مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ في أتلانتا وفيلادلفيا وسياتل، وتتضمّن خطوط ملعب كرة القدم وشكله. وقد أتت هذه البطولة في الوقت المناسب لتكون فرصة سانحة من أجل استخدام هذه التكنولوجيا التي ستكون متوفّرة للمرة الأولى في إحدى فعاليات FIFA. هذه النسخة الافتتاحية من البطولة الموسعة هي البطولة الأكثر شمولية بتاريخ FIFA، إذ يشارك فيها لاعبون من 81 دولة و32 من نخبة الأندية الموزّعة على الاتحادات القارية الستّة. وقد تخطّت هذه الشمولية حدود الملعب ووصلت إلى المدرجات.

وفي هذا الإطار، قال أنتوني فيرارو، أحد المشجعين الذين استخدموا الجهاز أثناء مباراة سياتل ساوندرز بمواجهة بوتافوغو في ملعب لومين فيلد: "لقد كنت أغفو في الفعاليات الرياضية لأنني كنت أشعر بالكثير من الملل، ولم أكن أعرف ماذا يحصل أمامي ما لم أوجّه آلاف الأسئلة، والآن تملأني الحماسة لأنني أتحرق شوقاً لمعرفة ماذا سيحصل تالياً."

وبفضل هذه الأجهزة، اختلفت تجربة فيرارو كثيراً عند متابعة هذه اللحظات الجماعية المليئة بالحماسة والاحتفالات.

وتابع قائلاً: "أنا أترقّب بحذر، ما الذي سيحصل؟ بدلاً من الجلوس هنا والشعور بالنعاس إلى أن يصيح الجماهير لتعرف أنّ أمراً ما قد حصل، بهذه الطريقة، كأنك ترى بناء الهجمة، وتشاهد عملية الاقتراب من المرمى، ثمّ ترى الركلة المهدورة أو المسجّلة وتعرف أنّ هذا هو سبب تفاعل الجماهير. وهكذا تصبح جزءاً من الحماسة."

وفي الجهة المقابلة، في فيلادلفيا، دعت شركة Field of Vision التلاميذ من مدرسة Overbrook للمكفوفين للمشاركة في المباراة التي جمعت بين مانشستر سيتي والوداد، في ملعب لينكون فاينانشال فيلد. تتضمن هذه التكنولوجيا لوحاً وحلقات صغيرة ممغنطة تمثّل الكرة وتتحرّك على اللوح بشكل يحاكي الكرة على أرض الملعب. تتضمن النسختان إمكانية إضافة تعليقات صوتية بالإضافة نوع من اللغة المقروءة عن طريق اللمس، لتقديم وصف عن مختلف التحركات والهجمات عن طريق الذبذبات. وبهذه الطريقة، يعرف المستخدم على الفور عند تمرير الكرة، أو اعتراضها، أو إن أُهدِرت الكرة أو أصابت هدفها.

ورغم الارتكاز على كرة القدم بشكل أساسي، تمّ تعديل هذه التكنولوجيا لتتماشى مع مختلف أنواع الرياضات. وبالفعل، عندما كان مُؤسس شركة OneCourt طالباً في جامعة واشنطن، تأثر بصورة لامرأة تساعد زميلها المكفوف على متابعة المباراة من خلال تحريك يديه على لوح أبيض.

وفي سياتل، حيث يتمّ توفير هذه الأجهزة بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2026 FIFA، استخدمت آر جي لينهارت-وارابيميماني واحداً من هذه الأجهزة للمرة الأولى داخل الملعب، ووصفت التجربة بأنها "مذهلة". لقد حضرت الكثير من الفعاليات الرياضية في الماضي، ولكنها لم تشعر يوماً أنها جزء من الجمهور. ولكن في كأس العالم للأندية، يُمكنها التشجيع برفقة الجميع.

وفي هذا الإطار، عبّرت قائلة: "قبل حصولي على الجهاز، عندما يهتف المشجعون، كان عليّ الانتظار إلى أن يهدؤوا لكي يتمكن أحدهم من التحدث معي، وقد أصبح الأمر عبئاً، فأنا أحبّ متابعة الرياضة، وخاصة ضمن مجموعة، ولكنّ الشعور يكون مختلفاً عندما أضع يدي على الجهاز وأختبر التجربة نفسها كالآخرين وفي الوقت نفسه."