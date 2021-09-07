تواصل المشاورات حول مستقبل كرة القدم للرجال

انضمت مجموعة من كبار لاعبي كرة القدم والمدربين من ست قارات إلى رئيس فريق تطوير كرة القدم العالمي لكرة القدم أرسين فينجر هذا الأسبوع في إطار عملية التشاور الجارية حول مستقبل كرة القدم العالمية. وهذه المجموعة هي جزء من "مجموعة استشارية فنية" جديدة حول مستقبل كرة القدم للرجال تزود FIFA برؤية وخبرات مباشرة من لاعبي كرة القدم المحترفين والمدربين من مختلف أطياف اللعبة الدولية. وشارك أعضاء المجموعة مجتمعين في أكثر من 3000 مباراة دولية وأكثر من 300 مباراة في كأس العالم. وتناقش المجموعة البدائل المحتملة للتنظيم الحالي للعبة كرة القدم للرجال مع التركيز على جعل كرة القدم عالمية حقاً وإعطاء فرصة لكل موهبة وكل منطقة. وأعضاء المجموعة الذين اجتمعوا شخصياً في الدوحة، قطر، على مدى يومين لتبادل الآراء هم علي الحبسي (سلطنة عمان)، إيمانويل أمونيك (نيجيريا)، جاريد بورجيتي (المكسيك)، تيم كاهيل (أستراليا)، يوري دجوركيف (فرنسا)، أفرام جرانت (إسرائيل)، سامي خضيرة (ألمانيا)، أليكسي لالاس (الولايات المتحدة الأمريكية)، ماركو ماتيراتزي (إيطاليا)، رايان نيلسن (نيوزيلندا)، نونو جوميز (البرتغال)، روبرتو كارلوس (البرازيل)، رونالدو لويس نازاريو دي ليما (البرازيل)، ميكائيل سيلفستر (فرنسا)، بيتر شميشيل (الدنمارك)، ديفيد سوازو (هندوراس)، ديفيد تريزيجيه (فرنسا)، وبابلو زاباليتا (الأرجنتين). ومن بين الأعضاء الآخرين في المجموعة الاستشارية الفنية حول كرة القدم للرجال سامي الجابر (المملكة العربية السعودية)، أليساندرو ألتوبيلي (إيطاليا)، إيفان كوردوبا (كولومبيا)، ديدييه دروغبا (كوت ديفوار)، جيلسون فرنانديز (سويسرا)، جيريمي نجيتاب (الكاميرون)، مصطفى حاجي (المغرب)، كيسوكي هوندا (اليابان)، جوليو سيزار (البرازيل)، يورغن كلينسمان (ألمانيا)، خافيير ماسكيرانو (الأرجنتين)، لوثار ماتيوس (ألمانيا)، فريد مونراغون (كولومبيا)، جاي جاي أوكوشا (نيجيريا)، مايكل أوين (إنجلترا)، جون تيري (إنجلترا)، يايا توري (كوت ديفوار)، ماركو فان باستن (هولندا)، أنطونيو فالنسيا (الإكوادور)، وخافيير زانيتي (الأرجنتين). وسيتم إضافة لاعبين ومدربين آخرين خلال عملية الاستشارة. وحتى الآن، تمت استشارة أكثر من 80 من اللاعبين والمدربين الحاليين والسابقين. وتماشياً مع القرارات التي تم اتخاذها في مؤتمر FIFA هذا العام، يجري FIFA مشاورات واسعة النطاق في عالم كرة القدم من أجل التفكير في مستقبل كرة القدم العالمية وتقييم خيارات التغيير في تقاويم المباريات الدولية. ومن المقرر أيضاً عقد اجتماعات أخرى مع مجموعات أصحاب المصلحة الآخرين، جنباً إلى جنب مع تقييمات أخرى تتعلق بالاتجاه المستقبلي لكرة القدم للسيدات والشباب. وبالتوازي مع ذلك، يتم إجراء دراسة حالياً حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بمسابقات كرة القدم. وتم إنشاء مجموعة استشارية فنية حول مستقبل كرة القدم للسيدات، وستتولى قيادتها جيل إليس، المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA مرتين.