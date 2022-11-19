FIFA يُرحّب بالتطمينات الصادرة بخصوص آليات تعويض العمال

خلال مباحثات أجراها مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو، تقدّم وزير العمل القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بشرح عن الإطار القانوني المعمول به والذي يتضمّن منذ عام 2018 صندوقاً لدعم وتأمين العمال، والذي قدّم حتى الآن تعويضات بقيمة إجمالية تزيد عن 350 مليون دولار للعمال في حالات متعلقة بتأخر دفع الأجور أو عدم دفعها نهائياً. وعن هذا الموضوع، قال رئيس FIFA: "يُرحب FIFA بالضمانات التي قدمتها السلطات القطرية فيما يتعلق بمعالجة مسائل العمالة، والمطبقة في قطر حالياً. أثمّن بشدة الضمانات التي قدمها الوزير بأن يستمر العمل بآلية التعويضات هذه في المستقبل باستخدام نفس التمويلات التي تفسح المجال أمام العمال لرفع دعاوى يغطيها هذا الإطار القانوني، كما أرحّب بالتأكيدات التي قدمها الوزير في الجلسة الأخيرة التي عقدها في البرلمان الأوروبي بأنه في حال عدم حصول أي عامل أو أسرته على ما هو مستحق لهم قانونياً، فإنهم مدعوون للتواصل مع السلطات المعنية لنيل التعويضات المستحقة." وقد أعلَم الوزير رئيس FIFA بأنه تم اتخاذ خطوات لرفع الحدّ الأدنى للأجور، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على المؤشرات الرئيسية لتحديد مدى استفادة العمال من قوانين العمل الجديدة، ولا سيما أن أكثر من 420 ألف عامل انتقلوا إلى وظائف جديدة في أرجاء قطر، بينما استفاد أكثر من 300 ألف عامل من اعتماد حدّ أدنى للأجور، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة.