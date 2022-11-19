FIFA يكشف عن أعضاء مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

أرسين فينغر على رأس المجموعة التي ستضم كلا من يورغن كلينسمان، وألبرتو زاكيروني، وتشا دو ري، وصنداي أوليسيه، وفريد موندراغون، وباسكال زوبيربولر.

سيقدم فريق الخبراء مزيداً من الرؤى حول جميع مباريات كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™

سيتم جمع أكثر من 15 ألف نقطة بيانات من كل مباراة.

كشف FIFA اليوم عن أعضاء مجموعة الدراسات الفنية التي ستقدِّم تحليلاً متطوراً لجميع مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بهدف فهم اللعبة أكثر وتطويرها في جميع أنحاء العالم. ويتكون الفريق الذي سيقوده السيد أرسين فينغير، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بـ FIFA، من يورغن كلينسمان (من ألمانيا)، وألبرتو زاكيروني (من إيطاليا)، وتشا ديري (من جمهورية كوريا)، وأوليسيه (من نيجيريا)، وفريد مونراغون (من كولومبيا) وباسكال زوبيربولر (من سويسرا)، وسيدعمهم في مهامهم رئيس برنامج الأداء العالي بـ FIFA، السيد أولف شوت، ورئيس برنامج الأداء والتحليل في كرة القدم FIFA، السيد كريس لوكستون، وكذلك فريق من محللي كرة القدم ومهندسي وعلماء البيانات ومحللي الأداء المقيمين في كل من قطر وويلز. وسيوفر FIFA للمنتخبات المشاركة في البطولة وللاعبيها والجمهور المتابع لها عبر مختلف قنوات البث مجموعة من المعطيات والبيانات والإضاءات المتعلقة بالأداء، وباستخدام أحدث التقنيات ستوفر خدمة الذكاء الكروي المعزّز التي طورها فريق الأداء العالي بـ FIFA والسيد أرسين فينغر رؤى جديدة ومثيرة لإثراء التغطية والتحليل لكل مباراة في البطولة، وذلك من خلال عرض مجموعة خاصة من المرئيات والرسومات بتقنية الواقع المعزّز أثناء وبعد المباريات. وبالإضافة لتحليل الأحداث الواقعة على أرضية الميدان، ستدرس مجموعة الدراسات الفنية التوجهات والتغيرات التي تؤثر على مستقبل اللعبة ومدى انعكاساتها على تأهيل المدربين وتطوير المواهب، وهو ما شرحه فينغر قائلاً: "نريد أن نصف ونحلل ونفسر ما يحدث على أرضية الملعب لنلهم الخبراء الفنيين أولاً ومشجعي كرة القدم بشكل عام، ولن نكتفي بجمع مزيد من البيانات مقارنة بما كنا نجمعه من قبل، وإنما نهدف أيضا إلى إيجاد التوازن الصحيح بين الخبرة الفنية والبيانات، كما نريد أن نبلِّغ المشاهدين بملاحظاتنا الفنية مباشرة وأثناء البطولة، وليس بعد أشهر من نهايتها".

المؤتمر الصحفي لمجموعة الدراسات الفنية - كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ Previous 01 / 08 Technical Study Group Press Conference - FIFA World Cup Qatar 2022 02 / 08 Technical Study Group Press Conference - FIFA World Cup Qatar 2022 03 / 08 Technical Study Group Press Conference - FIFA World Cup Qatar 2022 04 / 08 Technical Study Group Press Conference - FIFA World Cup Qatar 2022 05 / 08 Technical Study Group Press Conference - FIFA World Cup Qatar 2022 06 / 08 Technical Study Group Press Conference - FIFA World Cup Qatar 2022 07 / 08 Technical Study Group Press Conference - FIFA World Cup Qatar 2022 08 / 08 Technical Study Group Press Conference - FIFA World Cup Qatar 2022 Next

سيتواجد أفراد المجموعة باستادات قطر لتحليل أنظمة اللعب والاستراتيجيات التكتيكية ومراقبة الأداء الفردي للاعبين واختيار الأحق منهم بجوائز FIFA التي يُعلن عنها في نهائي البطولة، وسيدعم المجموعة فريق كبير من المحللين الذين يراقبون ويتتبعون أداء كل لاعب، ويسجلون تحركاتهم مع الكرة وبدونها، وعدد مرات اختراقهم للخطوط الدفاعية للمنافسين، ومدى الضغط الذي يمارسونه على حامل الكرة، وهذا ما سيُسفر عن جمع أكثر من 15 ألف نقطة بيانات في كل مباراة. ويقع مركز مجموعة الدراسات الفنية في مركز التدريب FIFA، وهو عبارة عن منصة مبتكرة ومتاحة للاعبين والمدربين في جميع أنحاء العالم، وتتميز هذه المنصة الرقمية التي تضم بيانات شاملة للمعلومات التقنية في كرة القدم بوجود العديد من المصادر المهمة التي طوّرها خبراء رائدون عالمياً، كما تعبر عن هدف FIFA المتمثل في تسخير التكنولوجيا لصالح اللعبة.