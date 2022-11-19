FIFA يدعم المناقشات الجارية بشأن إنشاء مكتب دائم لمنظمة العمل الدولية في قطر

يشعر FIFA بالتشجيع إزاء المناقشات الجارية التي تهدف إلى إنشاء مكتب دائم لمنظمة العمل الدولية في الدوحة، مما يشكل تطوراً مهماً يُضاف إلى سلسلة التطورات المحقَّقة على صعيد إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "إن احتمال إنشاء مكتب مخصَّص لهذا الغرض من شأنه أن يمثل خطوة أخرى في طريق التقدم الجليّ على صعيد الإصلاحات المحقّقة في قطاع العمالة ضمن مسار استضافة كأس العالم FIFA، وأنا أشعر بالتشجيع حيال الاتجاه الذي اتخذته المناقشات في سبيل تحقيق ذلك،" مضيفاً "منذ يومي الأول على رأس FIFA، كان من دواعي سروري الوقوف على مدى الالتزام القوي للسلطات القطرية بضمان تنفيذ الإصلاحات بالكامل في قطاع العمالة، وترك إرث دائم لكأس العالم FIFA ليستمر بعد انتهاء البطولة، مما سيعود بالنفع على المدى الطويل على العمال الأجانب في الدولة المضيفة." وقد شهدت السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في ظروف العمل في قطر، حيث شملت أبرز الإصلاحات المحققة في قطاع العمالة إلغاء الجوانب الأكثر إشكالية في نظام الكفالة، واعتماد حد أدنى للأجور، واتخاذ تدابير لحماية العمال من الحرارة، وهي تطورات إيجابية حظيت باعتراف هيئات ومؤسسات عالمية مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال. وختم رئيس FIFA بالقول: "إنني أثمِّن الدعم الذي قدمته منظمة العمل الدولية خلال هذا المسار، إذ أعتبرها الشريك المثالي في الجهود الرامية إلى ضمان حماية حقوق العمال وتعزيزها على المدى الطويل، ليس في قطر فحسب، بل خارجها أيضاً."