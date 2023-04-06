برنامج مجتمع مؤسسة FIFA يُعلن عن دعمه لـ114 منظمة في عام 2023

سيتم توزيع التمويل عبر برنامج مؤسسة FIFA في عام 2023

يُمكن للمنظمات غير الربحية من جميع أنحاء العالم أن تتقدم بطلبات الحصول على تمويل لها في إطار هذا البرنامج لدعم المبادرات التي من شأنها أن تعزّز التنمية المستدامة في مجال كرة القدم

يسعى هذا البرنامج للوصول إلى الأطفال والشباب المحرومين في جميع أنحاء العالم

احتفاءاً باليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام الموافق لتاريخ اليوم السادس من أبريل/نيسان، أكدت مؤسسة FIFA أنها ستدعم 114 منظمة غير ربحية من 54 دولة بمبلغ مالي في إطار برنامجها المجتمعي لسنة 2023. يسعى برنامج مجتمع مؤسسة FIFA إلى دعم المشاريع المحلية التي تتخذ من كرة القدم أداةً للتغيير الإيجابي في المجتمعات، وسبيلاً لمعالجة أكبر التحديات العالمية التي تؤثر على الأطفال والشباب المحرومين في جميع أنحاء العالم، كما يسعى البرنامج إلى إشراك المنظمات غير الحكومية في جملة واسعة من المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز صحة وسلامة المشاركين في اللعبة، إضافة للمساهمة في التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، والحد من اللامساواة، ونشر السلام والعدالة، ودعم المؤسسات النشطة في السابق من المجالات المذكورة، إضافة لتعزيز العمل والنمو الاقتصادي.

وبمناسبة الإعلان عن القائمة الجديدة للمنظمات المستفيدة من دعم البرنامج، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA، السيد ماوريسيو ماكري "تتمتع كرة القدم بقوة تأثير فريدة من نوعها على مليارات من الأشخاص حول العالم، ويزداد دورها الكبير في إحداث التغيير الاجتماعي كل يوم، وهذا جوهر ما تركّز عليه مؤسسة FIFA، وما يدور حوله برنامجها المجتمعي، فقد استطاع هذا البرنامج أن يصل إلى أكثر من 250 ألف مستفيد من جميع أنحاء العالم بين سنتي 2020 و2022، ونسعى للوصول إلى مزيد من الأشخاص في سنة 2023، كما أننا نتطلع إلى رؤية هذه المبادرات الهادفة وهي تُحدث تأثيراً إيجابياً في كل تلك المجتمعات." وتم الإعلان عن فتح باب التقدم بطلبات الحصول على دعم برنامج مجتمع مؤسسة FIFA لسنة 2023 في شهر فبراير/شباط السابق، وأسفر عن استقبال طلبات من حوالي ألف منظمة من أكثر من 110 دولة، وكان من الواجب على هذه المنظمات غير الحكومية أن تقدم دليلا ملموسا على أنها مؤسسات مستدامة مالياً وغير تمييزية اجتماعياً، وأنها لا تهدف للربح، كما تعيّن عليها إشهار التزامها الثابت بوقاية الأطفال وحمايتهم، والتعهد باتخاذ كرة القدم أداةً لمعالجة القضايا الاجتماعية وإحداث تغيير إيجابي، كما شملت عملية الاختيار معايير الأهلية الصارمة وتقديم وثائق داعمة وقوية في مجالَي التمويل وحماية الأطفال.