FIFA يتعاون مع Calm لإتاحة أدوات الصحة النفسية للاعبين والعاملين والمشجعين

ستُمنح اشتراكات مجانية في تطبيق Calm لجميع اللاعبين والعاملين المشاركين في بطولات FIFA القادمة، بالإضافة إلى المتطوعين البالغ عددهم 25 ألفاً

سيحصل المشجعون على اشتراكات بخصم مهم في تطبيق Calm، الذي يُعتبر التطبيق الرائد في التأمل والاسترخاء وتحسين جودة النوم

يدعم هذا التعاون التزام FIFA برفع مستوى الوعي بالأعراض الناجمة عن مشاكل الصحة الذهنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الصحة النفسية

أعلن FIFA أن Calm - التطبيق الرائد في مجال التأمل والاسترخاء وتحسين جودة النوم - سيكون "المنتَج الرسمي للتأمل والراحة الذهنية" خلال بطولات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وكأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣™ وكأس الأمم FIFAe ٢٠٢٣™. يتعاون FIFA وCalm لتزويد أسرة كرة القدم العالمية بأدوات تدعم الصحة الذهنية والنفسية، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في وقت لاحق هذا الشهر، حيث تتيح هذه الشراكة اشتراكات مجانية في تطبيق Calm لجميع اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات وأفراد الأطقم التدريبية المشاركين في بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات، وذلك بهدف مساعدتهم على الاستعداد للمباريات.

كما تقدِّم اشتراكات مجانية لأعضاء القوى العاملة في FIFA وآلاف المتطوعين الذين يقدمون الدعم والمساعدة في عملية تنظيم أكبر بطولات كرة القدم على الصعيد العالمي. ولضمان استفادة أسرة كرة القدم العالمية برمتها من أدوات الصحة النفسية والراحة الذهنية التي يقدمها Calm، سيحصل المشجعون على اشتراكات بخصم يبلغ 50% من خلال عروض حصرية قبل كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وأحداث FIFA الأخرى.

وقال أندرو ماسي، مدير الشؤون الطبية بـ FIFA: "الصحة النفسية والجسدية عنصران يشتركان على قدم المساواة في رفاه الفرد، ويجب اعتبار رعاية هذين العنصرين جزءاً لا يتجزأ من رعاية أسرة كرة القدم، فبما أننا نمثل مجتمعاً رياضياً، نحن مطالَبون بخلق بيئة تدعم بشكل أفضل الرفاه الذهني والصحة النفسية؛ ذلك أن رفاه لاعبي كرة القدم على جميع المستويات كانت وستظل دائماً على رأس أولويات FIFA، وهو ما يتبيَّن من خلال هذا التعاون". من جهته، أوضح فيرغال والكر، نائب رئيس قسم الشراكات في Calm: "نحن فخورون بالتعاون مع FIFA من أجل إتاحة أدوات الصحة النفسية لأسرة كرة القدم العالمية، فهذه ليست سوى خطوة أولى في مشوار عملنا المشترك، حيث نتطلع بشوق للخطوات القادمة التي نعتزم من خلالها دمج الصحة النفسية في كرة القدم، سواء تعلق الأمر باللاعبين أو الموظفين أو الجماهير بالطبع". يلتزم FIFA بجعل كرة القدم أداةً لدعم الصحة النفسية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال حملة #ReachOut التي أطلقها لزيادة الوعي بالأعراض الناجمة عن مشاكل الصحة النفسية، وتشجيع الناس على طلب المساعدة كلما كانوا بحاجة إليها، والعمل يومياً من أجل تحسين جودة الصحة النفسية.