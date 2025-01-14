FIFA يطلق النسخة الثانية من برنامج FIFA التنفيذي لوكلاء كرة القدم

يتبنّى البرنامج مقارَبة تعليمية عملية ومصمَّمة بحسب احتياجات المتعلمين، ومبنية على قواعد نظرية وبحثية متينة، ومترافِقة مع حصص عملية يُشرف عليها خبراء متمرسون

عملية التسجيل مفتوحة حتى 20 فبراير/شباط 2025

يُظهر هذا البرنامج مدى التزام FIFA بتعزيز فُرص التعليم لدى كافة الأطراف المنخرطة في عالم كرة القدم

يُطلق FIFA النسخة الثانية من برنامج FIFA التنفيذي لوكلاء كرة القدم، الذي يهدف إلى توفير تحليل معمَّق للجوانب التنظيمية والتجارية والمؤسساتية الراهنة ذات الصلة بشؤون وكلاء كرة القدم.

وكان هذا الاختصاص قد شهد تطوراً كبيراً منذ أن أطلق FIFA خلال تسعينيات القرن العشرين، وللمرة الأولى، أنظمته ذات الصلة والتي كانت سباقة في فرض وجوب تعامل الأفراد والمؤسسات مع مختصين مؤهلين تأهيلاً عالياً وقادرين على تمثيل وحماية مصالح عملائهم على أكمل وجه. وكان لهذا أهمية كبيرة، ولا سيما للاعبي ولاعبات كرة القدم في سوق الانتقالات.

يتبنّى البرنامج مقارَبة تعليمية عملية ومصمَّمة بحسب احتياجات المتعلمين، ومبنية على قواعد نظرية وبحثية متينة، ومترافِقة مع حصص عملية يُشرف عليها خبراء متمرسون.

ولا يتمثّل الهدف من هذا البرنامج بإعداد المرشحين لخوض اختبار وكلاء كرة القدم المطلوب بموجب الأنظمة الجديدة، بل بتوفير تعليم عالي المستوى للمختصين في مجال وكلاء كرة القدم. يُركّز هذا البرنامج على تعزيز الجانب الاحترافي، والممارسات الأخلاقية، والكفاءة في عالَم كرة القدم حول العالم، باعتبارها أموراً جوهرية لسير عمل نظام الانتقالات الدولية بأفضل صورة ممكنة.

كما يُظهر هذا البرنامج مدى التزام FIFA بتعزيز فُرص التعليم لدى كافة الأطراف المنخرطة في عالم كرة القدم، ولا سيما الوكلاء، وذلك بهدف مُضي اللعبة في طريقها نحو توحيد العالم.

وستقام النسخة الثانية من البرنامج بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2025، وستتضمن ثلاث وحدات حضورية في كل من ميامي وزيورخ وباريس. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر بوابة الشؤون القانونية legal.fifa.com وفي كتيب البرنامج الرسمي.