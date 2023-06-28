تمديد دورة الترخيص لتقنيات التحكيم بمساعدة الفيديو وتحديد وضعيات التسلل إلى أربع سنوات

FIFA يمدد تراخيص تقنيات التحكيم بمساعدة الفيديو وتقنيات تحديد وضعيات التسلل

تطبيق دورة ترخيص موحَّدة لكافة مزوِّدي التقنيات

تمتد الدورة الأولى بين 1 يناير/كانون الثاني 2024 و31 ديسمبر/كانون الأول 2027

مدَّد برنامج FIFA للجودة، وبأثر فوري، الأجل الحالي لتراخيص تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو وتقنية تحديد وضعيات التسلل. فمنذ إطلاق أنظمة التحكيم بمساعدة الفيديو عام 2018، وإجراء أبحاث واختبارات مكثفة عليها، أصبحت هذه التقنيات جزءاً لا يتجزأ من المشهد الكروي، وانطلاقاً من تجربة أكثر من 100 بطولة حول العالم حاصلة على ترخيص FIFA لاستخدام تقنيات تحكيم بمساعدة الفيديو وتقنيات تحديد وضعيات التسلل، ومن الدعم المستمر الذي تقدّمه الجهات المزوِّدة لهذه التقنيات، يُعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ثقته بأن الأنظمة وصلت إلى مستوى من النضج يسمح بفترة ترخيص أطول من السابق، إذ كانت تقتصر على سنتين.

يسعى FIFA من خلال تمديد فترة الترخيص لتقنيات التحكيم بمساعدة الفيديو وتقنيات تحديد وضعيات التسلل إلى مواجهة التحديات الناشئة عن المواءمة بين تواريخ انتهاء تراخيص الأنظمة المختلفة، وبهذه الخطوة، يتجنّب الاتحاد الدولي للعبة انتهاء أجل التراخيص خلال الموسم الكروي أو أن تكون هناك تواريخ مختلفة لانتهاء تراخيص الأنظمة خلال مرحلة التقدُّم بالعطاءات، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على التنافسية.

ومن أجل هذه الغاية، أطلق FIFA دورة ترخيص تمتد لأربع سنوات لتقنيات التحكيم بمساعدة الفيديو وتقنيات تحديد وضعيات التسلل، بحيث أن كافة الأنظمة التي تم اختبارها بنجاح خلال هذه الفترة ستُمنح ترخيصاً حتى نهاية الدورة المعنية، على أن تمتد الدورة الأولى بين 1 يناير/كانون الثاني 2024 و31 ديسمبر/كانون الأول 2027. وستكون الدورات التالية للتراخيص الناجحة ممتدة لفترات من أربع سنوات متتالية.

وقبل 12 شهراً من تاريخ انتهاء كل دورة، سيُحدد FIFA موعداً لإعادة اختبار تقنيات التحكيم بمساعدة الفيديو وتقنيات تحديد وضعيات التسلل وتجديد شهادات الترخيص، وسيتم الإعلان عن تفاصيل وتواريخ ذلك عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com. ومن أجل اختبار تقنية تحكيم بمساعدة الفيديو أو تقنية تحديد وضعيات التسلل في أي سنة أخرى، يتوجّب على مزوِّدي التقنية التواصل مع إدارة برنامج FIFA للجودة.

فترة انتقالية