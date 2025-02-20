إطلاق برنامج FIFA للابتكار من أجل فائدة كرة القدم بحلة جديدة وشكل موسَّع

وفي إطار برنامجه للابتكار، ينشر FIFA بشكل دوري تحديات تنطوي على متطلبات متعلقة باحتياجات معينة في اللعبة. ويمكن للجهات المهتمة عرض حلولها لأحد هذه التحديات، أو المتعلقة بأحد مجالات الأولوية مثل التطوير المهني، وصحة اللاعبين، والاستدامة، والتفاعل مع الجماهير. وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يحققون المعايير المطلوبة، فإن الفرصة قد تكون متاحة أمامهم لإظهار جودة مقترحاتهم من خلال مخطط منهجي. وعن هذا الأمر، قال الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم "يتطلّع FIFA دوماً إلى تحسين اللعبة. ومن شأن توسيع برنامج FIFA للابتكار أن يفتح الأبواب أمام تعاون جهات رائدة في هذا المجال، وشركات ناشئة، ومبتكرين حول العالم. تؤكِّد هذه المبادرة على التزامنا باستخدام تكنولوجيات حديثة وأفكار جديدة لجعل كرة القدم عصرية بشكل أكبر، وأكثر استدامة، وتنطوي على متعة أكبر للجميع." من جهته، قال يوهانس هولزمولر، مدير قسم FIFA المعني بالابتكار وتكنولوجيا كرة القدم "نهدف من خلال دعم الابتكار إلى المضي باللعبة إلى الأمام وتحصينها للأجيال المقبلة. وها نحن نتوجه بالدعوة للمبتكرين والشركات الناشئة والرواد في هذا القطاع لتقديم أفكارهم إلى FIFA من خلال برنامج الابتكار، بحيث نتمكّن سوية من تطوير اللعبة وتحسين التجربة الكروية لجميع الأطراف." للاطلاع على مزيد من المعلومات حول برنامج FIFA للابتكار، يُرجى الضغط هنا.