إطلاق برنامج FIFA للابتكار من أجل فائدة كرة القدم بحلة جديدة وشكل موسَّع

يهدف FIFA إلى المضي قدماً باللعبة وتحصينها للأجيال المقبلة
فتح الباب أمام الجهات المختلفة لعرض منتجاتها وحلولها على FIFA
مجالات الأولوية هي التطوير المهني وصحة اللاعبين والاستدامة والتفاعل مع الجماهير
أعاد FIFA إطلاق برنامج الابتكار وتوسيع نطاق عمله مع توفير منصة جديدة يمكن من خلالها للجهات المختلفة أياً كان حجمها عرض منتجاتها وحلولها على FIFA والانخراط في تعاون مع FIFA من أجل التعامل مع التحديات الأكثر إلحاحاً في عالم كرة القدم.
وكان برنامج FIFA للابتكار قد انطلق عام 2021 ليوفر فرصة فريدة أمام الشركات للاستفادة من خبرة FIFA وشبكته العالمية لإجراء اختبارات منهجية وعمليات تقييم لاستخدام هذه الابتكارات في كرة القدم.
وقد تم توسيع البرنامج ليشمل الابتكارات الجديدة سواء كانت خاصة بداخل أرضية اللعب أم خارجها، بحيث للشركات تقديم ابتكاراتها إلى FIFA عبر عملية موجزة ومبسطة متاحة عبر المنصة الرقمية. ومن شأن هذه المبادرة الاستراتيجية الجديدة التأكيد على التزام FIFA بالنهوض باللعبة من خلال الأبحاث والتطوير والابتكار.
وفي إطار برنامجه للابتكار، ينشر FIFA بشكل دوري تحديات تنطوي على متطلبات متعلقة باحتياجات معينة في اللعبة. ويمكن للجهات المهتمة عرض حلولها لأحد هذه التحديات، أو المتعلقة بأحد مجالات الأولوية مثل التطوير المهني، وصحة اللاعبين، والاستدامة، والتفاعل مع الجماهير. وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يحققون المعايير المطلوبة، فإن الفرصة قد تكون متاحة أمامهم لإظهار جودة مقترحاتهم من خلال مخطط منهجي. وعن هذا الأمر، قال الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم "يتطلّع FIFA دوماً إلى تحسين اللعبة. ومن شأن توسيع برنامج FIFA للابتكار أن يفتح الأبواب أمام تعاون جهات رائدة في هذا المجال، وشركات ناشئة، ومبتكرين حول العالم. تؤكِّد هذه المبادرة على التزامنا باستخدام تكنولوجيات حديثة وأفكار جديدة لجعل كرة القدم عصرية بشكل أكبر، وأكثر استدامة، وتنطوي على متعة أكبر للجميع." من جهته، قال يوهانس هولزمولر، مدير قسم FIFA المعني بالابتكار وتكنولوجيا كرة القدم "نهدف من خلال دعم الابتكار إلى المضي باللعبة إلى الأمام وتحصينها للأجيال المقبلة. وها نحن نتوجه بالدعوة للمبتكرين والشركات الناشئة والرواد في هذا القطاع لتقديم أفكارهم إلى FIFA من خلال برنامج الابتكار، بحيث نتمكّن سوية من تطوير اللعبة وتحسين التجربة الكروية لجميع الأطراف." للاطلاع على مزيد من المعلومات حول برنامج FIFA للابتكار، يُرجى الضغط هنا.