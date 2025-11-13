الأمين العام لـ FIFA يؤكد في مؤتمر FIFA للابتكار أن التعاون هو المفتاح لمستقبل اللعبة

أيقونات كرة القدم وقادة التكنولوجيا على المستوى العالمي يجتمعون في مؤتمر FIFA الأول للابتكار على مدى يومين بمقر FIFA في زيوريخ بسويسرا

الأمين العام لـ FIFA ماتياس جرافستروم: "التعاون هو المفتاح ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى آفاق جديدة في السنوات القادمة معًا ".

برنامج FIFA للابتكار يتماشى مع أهداف FIFAالاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027

قال الأمين العام لـ FIFA جرافستروم في مؤتمر FIFA الأول للابتكار أن "التعاون هو المفتاح" بين FIFA وجميع المعنيين – من ااتحادات FIFA الأعضاء (MAs)والحُكام إلى شركات التكنولوجيا ومعاهد الأبحاث – من أجل الابتكار وتنمية اللعبة.

اجتمع المعنيون العالميون في مجال كرة القدم والتكنولوجيا بمقر FIFA في زيوريخ بسويسرا لحضور المؤتمر الذي دام يومين بقيادة مدير الابتكار في FIFA يوهانس هولزمولر، للنظر في نجاح الابتكارات التكنولوجية الحديثة، مثل استخدام الحكام لكاميرات الجسم في كأس العالم للأندية FIFA 2025™، وتحديد الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها.

وقال السيد جرافستروم عبر مكالمة فيديو: "كان الابتكار دائمًا أولوية كبيرة بالنسبة لي، ومنذ أن أصبحت أمينًا عامًا قبل أكثر من عام بقليل، كان أحد قراراتي الأولى هو إنشاء قسم للابتكار". "وأردت توسيع النطاق ليشمل كل الابتكارات، لأن كرة القدم، رغم حقيقة أنه يمكن اعتبارها رياضة محافظة، إلا أنها تبنت التكنولوجيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وهناك العديد من الفُرص المتاحة لكم جميعًا من أجل المساهمة والمشاركة في هذه الحركة."

وأضاف قائلًا: "بالطبع، التعاون هو المفتاح. وهذا سبب تواجد FIFA هنا معكم جميعًا؛ لمنحكم هذه المنصة، ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى آفاق جديدة في السنوات القادمة معًا."

وأكد يوهانس هولزمولر في كلمته أمام المؤتمر على أهمية التعاون.

فقال مدير الابتكار: "الابتكار هو جهد مشترك، وهذا أمر مهم". "لا يستطيع FIFA فعل ذلك بمفرده، وبالتالي، نحن بحاجة إلى تعاون وثيق مع اتحادات FIFA الأعضاء والاتحادات القارية والدوريات والشركات الخاصة ومعاهد الأبحاث ومعاهد الاختبار وغير ذلك الكثير، حتى نتمكن من تطوير ابتكارات جديدة لتحسين لعبتنا فعليًا."

مؤتمر FIFA الأول للابتكار 03:09

وقد أُطلق برنامج FIFA للابتكار في عام 2024، وهو يتماشى مع أهداف استراتيجية اللعبة العالمية: 2023-2027، والتي تحدد هدف استخدام التكنولوجيا لصالح جميع جوانب كرة القدم.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 اختيار عدد من مقدمي الخدمات من قِبل بوابة FIFA للابتكار من أجل اختبار الابتكارات التي تركز على تجربة المشجعين، ولا سيما المنصات الرقمية الغامرة وأدوات التفاعل في الوقت الفعلي. كما حظى الحكام على أرضية الملعب بالمساعدة من خلال تقنية التسلل شبه الآلية المتقدمة، في حين سمحت عملية جمع البيانات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتوفير البيانات في الوقت الفعلي بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة للمعنيين المختلفين مثل الفِرق المشاركة أو الشركاء من وسائل الإعلام.

وقد تلقى مندوبو المؤتمر – الذين حضروا شخصيًا وعبر الإنترنت – ردود فعل حول هذه الابتكارات بالإضافة إلى النظر في تكنولوجيا دعم الفيديو لكرة القدم (FVS)، والتي اُستخدِمت في بطولات FIFA الأخيرة للشباب وفي عدد من المسابقات المحلية داخل اتحادات FIFA الأعضاء.

تتميز تكنولوجيا FVS بأنها نظام إعادة تشغيل فيديو أكثر فعالية من حيث التكلفة من نظام VAR، والذي يتطلب موارد تكنولوجية ولوجستية وبشرية تتجاوز قدرة بعض الهيئات الإدارية. هذا وقد ألقى رئيس لجنة الحكام في FIFA بييرلويجي كولينا كلمةً في المؤتمر، وسلط الضوء على كيفية مساهمة الابتكارات مثل FVS وVAR في جعل كرة القدم أكثر عدالة.

تقنية الفيديو المساعِد 01:34

وأوضح: "ليس من الإيجابي أن تتأثر نتيجة المباراة بقرار خاطئ غير مقصود اتخذه الحكم. وبالتالي، ساعدت التكنولوجيا المبتكرة كرة القدم – فهي تمنع وقوع أخطاء كبيرة. لذا، كان الأمر مهمًا ومفيدًا جدًا بالتأكيد"، لكنه أصر أيضًا على أن الحكام – وليس التكنولوجيا – سيظلون المسؤولين.

فقال: "علينا ألا ننسى أن الأداة هي شيء يساعد الإنسان على القيام بعمله، وأن القرار الأخير في الملعب، كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، يجب أن يظل ملكًا للإنسان – وفي هذه الحالة بالطبع، للحكم".

كانت هذه نقطة أكد عليها يوهانس هولزمولر قائلاً: "جميع الأدوات موجودة دائمًا حول الإنسان، وهذا يعني أننا ننظر إلى كيفية تقديم الدعم لتحسين تجربة كرة القدم للأشخاص داخل الملعب وخارجه.".

وبالإضافة إلى تكنولوجيا FVS، تمت مناقشة استخدام صور البث لتتبع اللاعبين وتوحيد الملاعب والإضاءة الكاشفة مع سعي FIFA لرفع مستوى استخدام التكنولوجيا في جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.