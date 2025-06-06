ابتكارات رائدة في كأس العالم للأندية FIFA™ لتحسين تجربة المشجعين وتعزيز الشفافية والعمليات

تمكين المشجعين في الملعب من الاطلاع على مراجعات الحكام مباشرة

تطبيق نسخة متقدمة من تقنية التسلل نصف الآلي

معايير جديدة ستطبق في أكبر بطولة للأندية في العالم، وذلك بهدف تحسين ظروف كرة القدم داخل وخارج البلد

من المقرر أن تشهد بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ استحداث مجموعة من الابتكارات التي ستجعل البطولة أكثر إمتاعاً وجاذبية للجماهير، مع تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

كاميرات الأجسام

بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، سيتم تثبيت الكاميرات بأجسام الحُكام خلال البطولة، حيث ستبث اللقطات على منصة DAZN - التي تُعتبر جهة البث الحصرية لكأس العالم للأندية FIFA حول العالم - وذلك كجزء من البث المباشر للمباريات خلال البطولة.

أحد الأهداف الرئيسية لهذا الاختبار هو استكشاف ما إذا كانت زاوية الكاميرا الجديدة يمكن أن تُحسِّن تجربة مشاهَدة المباريات عبر التلفاز والإنترنت من خلال عرض المجريات من زاوية رؤية الحَكَم. كما سيستخدم FIFA النتائج المستخلصة من البطولة لتقيين استخدام مثل هذه الكاميرات في مباريات كرة القدم عموماً.

لقطات من مراجعات الحكام مباشرة في الملعب

إضافة إلى تطوير البث، سيستفيد المشجعون داخل الملعب من مشاهدة ما يراه الحكام على شاشات مراجعة القطات التحكيمية الموجودة على أرضية الملعب. حيث سيتم عرض اللقطات مباشرة على الشاشات العملاقة، مما سيسهل على المشجعين فهم عملية اتخاذ القرارات ويعزز من الشفافية.

تقنية متقدمة نصف آلية لتحديد التسلل

بعد التجارب الناجحة في كأس القارات FIFA 2024™ وعدد من بطولات الشباب التابعة لـ FIFA، سيتم تطبيق نسخة متقدمة من تقنية التسلل نصف الآلي في كأس العالم للأندية FIFA 2025، ™ بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار في حالات التسلل في أسرع.

باستخدام كاميرات متعددة وجهاز استشعار داخل الكرة وتقنية الذكاء الاصطناعي، يتتبع النظام مواقع اللاعبين والكرة، ويوفر تنبيهات آلية في الوقت الفعلي لحكام المباراة في حالة التسلل الواضح. ولكن حكم الفيديو المساعد سيقوم بالتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها النظام قبل اتخاذ القرار في حالات التسلل الصعبة.

البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

ولأول مرة في بطولة كبرى، سوف يستخدم FIFA خوارزميات طورتها شركة Football Technology Centre AG، وهي مشروع مشترك مع شركة Hawk-Eye Innovations Ltd، لجمع غالبية بيانات الأحداث المباشرة بشكل تلقائي بناءً على بيانات التتبع المتاحة.

التبديلات

ومن بين الميزات الجديدة، سيتم استخدام جهاز كمبيوتر لوحي لإجراءات تبديل اللاعبين، ليحلّ محل الإجراءات الورقية التقليدية والتواصل اليدوي لتبسيط وتنظيم عمليات تبديل اللاعبين. وسيتم تزويد كل فريق بجهاز لوحي قبل انطلاق المباراة، لتمكينه من إدارة طلبات التبديل بشكل رقمي، بما يضمن توحيد المعلومات لجميع المعنيين وتوفير رؤية واضحة للتبديلات المتبقية.

"يتمتع FIFA بتاريخ مشرف في إدخال تحديثات وتقنيات جديدة في بطولاته الكبرى، وسيسير على نفس النهج في بطولة كأس العالم للأندية FIFA. وقال الأمين العام لـ FIFA ماتياس غرافستروم: "إن تنافس أفضل الأندية على لقب أبطال العالم، هي أفضل مناسبة لعرض الابتكارات الرائدة". وأضاف أن "FIFA يسعى دائمًا إلى تحسين كرة القدم، وستتيح هذه التحسينات تجربة أفضل للجماهير، وتشغيلًا أكثر سلاسة، وإعدادًا مثاليًا لقرارات التحكيم".

قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في FIFA: "أنا متأكد من أن تواجد جميع حكام المباريات الـ 117 الذين تم اختيارهم لكأس العالم للأندية FIFA 2025، الذين من بينهم من يشارك في المسابقة لأول مرة على الإطلاق هو أمر مثير للغاية، لأنهم سيكونون جزءًا من تاريخ كرة القدم. وتوضح هذه الابتكارات التزام FIFA باستخدام التكنولوجيا وتحسين تجربة كرة القدم بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الشفافية وفهم قرارات التحكيم.

تعكس هذه الإضافات التزام FIFA بتطوير اللعبة من خلال البحث والتطوير. وسيتم تقديم المزيد من الابتكارات ودعمها من خلال برنامج FIFA للابتكار، والذي تم توسيعه في فبراير من هذا العام لتسريع تطوير وتبني الحلول المتطورة في كرة القدم.