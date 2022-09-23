تطبيق مبتكر يتيح للاعبين الاطلاع على أدائهم الفردي خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

سيكون تطبيق اللاعبين FIFA متاحاً لجميع اللاعبين المشاركين في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

يعمل FIFA من خلاله على جمع البيانات المتعلقة بالأداء الفردي للاعبين، ويوفر لهم معطيات فورية

تم تطوير هذه الأداة بناءً على المعلومات المقدمة من FIFPRO وطبقاً لما ينص عليه ميثاق حقوق بيانات اللاعبين

تماشياً مع رؤية 2020-2023 التي يتوخى منها رئيس FIFA استغلال التطور التكنولوجي لتسريع وتيرة النهوض بكرة القدم أكثر فأكثر، سيتمكن اللاعبون المشاركون في نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ من الحصول على نظرة مفصلة حول أدائهم على أرضية الميدان من خلال تطبيق اللاعبين FIFA، الذي أعلن FIFA عن إطلاقه اليوم طوَّر FIFA هذا التطبيق بناءً على معطيات مقدَّمة من لاعبين محترفين، وبالتعاون مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO)، وسيتم استخدام تطبيق اللاعبين FIFA لأول مرة في بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، بعدما أظهر الاستطلاع الذي أُجري في هذا الإطار اهتمام اللاعبين بالاطلاع على بيانات أدائهم، ورغبتهم في الوصول إلى هذه المعلومات بسهولة. وعلى هذا الأساس، سيوفر تطبيق اللاعبين FIFA الفرصة لكل لاعب من أجل إلقاء نظرة على المعطيات المرتبطة بأدائه الفردي بُعيد كل مباراة، وستشمل تلك البيانات ما يلي:

قياسات معزَّزة لبيانات كرة القدم - يتم حسابها من خلال البيانات المعزَّزة للبطولة، والتي يتولى تجميعها فريق من محللي أداء كرة القدم المؤهَّلين على أعلى مستوى، وذلك بالاعتماد على معطيات تتبُّع الأداء، حيث تشمل البيانات المحصَّل عليها عدد المرات التي طلب فيها اللاعب الكرة أو تحرك لاستلامها، وما إذا كان عمله المتمثل في توزيع الكرة قد ساهم في اختراق خطوط الفريق المنافس، مع التركيز أيضاً على نوعية الضغط الذي مارسه على الخصم عند استحواذ هذا الأخير على الكرة، علماً أن جميع القياسات يتم الحصول عليها وفقاً لتعريفات لغة كرة القدم FIFA.

قياسات الأداء البدني - يتم جمعها من خلال نظام تتبع عالي الدقة يقوم على عدة كاميرات موزعة على مختلف أرجاء الملعب من أجل بلوغ أقصى درجات الدقة في تتبع اللاعبين، حيث تتيح هذه البيانات حساب المسافة المقطوعة وفق مستويات سرعة مختلفة، وعدد المرات التي ركض فيها اللاعب بسرعة تفوق 25 كيلومتراً في الساعة، فضلاً عن قياس سرعته القصوى، على أن تظهر كل هذه المعطيات على شكل خرائط حرارية تسلط الضوء على تموقع اللاعب فوق أرض الميدان.

معطيات الذكاء المعزَّز في كرة القدم – وهي بيانات استحدثها فريق تحليل أداء كرة القدم وتقديم الرؤى FIFA من خلال تطوير مجموعة من الخوارزميات والنماذج التي تعمل مباشرة للمزاوجة بين بيانات الأحداث الجارية وبيانات التتبع، حيث تحمل هذه القياسات الجديدة في طياتها طرقاً مبتكرة ومفيدة لتحليل أداء اللاعبين خلال مباريات كرة القدم، بما في ذلك فترات المشاركة في اللعب وعمليات اختراق الخطوط ومواقع استلام الكرة، والضغط على حامل الكرة.

وتخضع هذه البيانات لعملية المزامنة من أجل تمكين اللاعبين من مشاهدة أبرز جوانب أدائهم بالتفصيل، ومن زوايا مختلفة. وسيضع هذا التطبيق الجديد رهن إشارة كل لاعب مجموعة من الصور الملتقطة له خلال أبرز اللحظات من كل مباراة يخوضها في كأس العالم FIFA، حيث يمكنه حفظها أو نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتيح التطبيق للاعبين فرصة الاطلاع مباشرة على إحصائيات المباراة المفضلة لديهم. وسيتمكن اللاعبون من العمل بالتطبيق لدى وصولهم إلى قطر لبدء المشاركة في كأس العالم FIFA™ تم اختبار تطبيق اللاعبين FIFA بنجاح خلال كأس العرب FIFA 2021™، حيث أتاح للاعبين من مختلف المنتخبات إمكانية الاطلاع على البيانات المتعلقة بأدائهم الفردي، وتم الكشف عنه للمنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA خلال ورشة عمل المنتخبات التي استضافتها الدوحة مؤخراً.

﻿ وقال يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بـ FIFA: "لأول مرة في بطولة كأس العالم FIFA ستتاح للمنتخبات المشارِكة وكذلك لجميع اللاعبين إمكانية الوصول المباشر إلى بيانات الأداء الخاصة بهم وما يتصل بها من مقاطع فيديو بعد كل مباراة؛ فهذا التطور الذي يركز على اللاعبين يقوم على التفاعل المباشر من اللاعبين، وهو مثال مبهر آخر على الكيفية التي يستخدم بها FIFA أفضل ما تجود به التكنولوجيا في سبيل تحسين تجربة خوض مباريات كرة القدم بالنسبة للفاعلين الرئيسيين في اللعبة عند تواجدهم على أرض الميدان". ويُعتبر هذا الابتكار باكورة النتائج الملموسة للتعاون القائم بين FIFA وFIFPRO بهدف تطوير المعايير وأفضل الممارسات لتجميع بيانات الأداء الشخصية للاعبين وحمايتها واستخدامها، حيث تعمل الهيئتان يداً في يد من أجل إحداث ميثاق حقوق بيانات لاعبي كرة القدم بُغية تطوير هذه المعايير، مع إطلاع اللاعبين بشفافية على حقوقهم المتعلقة بالخصوصية طبقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات المعمول بها، مثل اللوائح الأوروبية العامة لحماية البيانات.

وقال سيمون كولوسيمو، نائب الأمين العام لـ FIFPRO: "لقد أكد لنا اللاعبون بوضوح رغبتهم الجامحة في الوصول إلى المزيد من البيانات المتعلقة بأدائهم والاستفادة منها؛ فإلى جانب ميثاق حقوق بيانات اللاعبين المعلن عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، يُعد تطبيق اللاعبين FIFA ثمرة قيِّمة من شأنها تعزيز حقوق البيانات الشخصية وتوفير مورد جديد للاعبين خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، كما نتوقع أن يستمر العمل المشترك على بيانات اللاعبين بين FIFA وFIFPRO لتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة على اللاعبين واللاعبات في مختلف المجالات، وعلى رأسها الصحة والأداء والتكنولوجيا المستخدَمة داخل اللعبة وتجربة يوم المباراة".