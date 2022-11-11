FIFA يوفر بيانات الذكاء الكروي المُعزَّز في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

سيحصل الجمهور حول العالم على مجموعة من المعطيات والبيانات والإضاءات المتعلقة بالأداء المستمدة من أحدث التقنيات

ستوفر الصور والرسومات والشروحات المصورة تجربة أفضل وفهماً أكثر عمقاً للعبة

يشرف على المشروع رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية لدى FIFA أرسين فينغر

سيوفر FIFA خلال منافسات كأس العالم للجمهور المتابع للبطولة عبر التلفاز أو الإنترنت وكذلك للمنتخبات المشاركة ولاعبيها، مجموعة من المعطيات والبيانات والإضاءات المتعلقة بالأداء، وذلك باستخدام أحدث التقنيات التي طوّرها فريق الأداء العالي لدى FIFA بقيادة رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية أرسين فينغر، والتي ستوفر معلومات جديدة ومثيرة ستُثري تغطية وتحليل كل مباراة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وسيكون لكل مباراة حزمة فريدة من المعطيات المصورة التي سيتم توفيرها خلال المباراة وبعدها على شكل واقع مُعزَّز أو رسوم بيانية تقليدية، حيث تُقسِّم كل جانب من جوانب اللعبة إلى جزئيات دقيقة كما تُقدِّم تعريفاً مفصلاً وواضحاً لكل عملية من العمليات مع إعطاء أمثلة بالفيديو لتوضيح مغزى كل تفسير، ولا تقتصر فائدة ذلك على شرح التعامل مع الكرة، بل تغطي تحركات واحتكاكات اللاعبين وطرفي المباراة سواء فيما يتعلق بالتعامل مع الكرة أو بعيداً عنها وسواء خلال الاستحواذ عليها أم لا.

الذكاء الكروي المُعزَّز في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ Previous 01 / 08 Enhanced Football Intelligence 02 / 08 Enhanced Football Intelligence 03 / 08 Enhanced Football Intelligence 04 / 08 Enhanced Football Intelligence 05 / 08 Enhanced Football Intelligence 06 / 08 Enhanced Football Intelligence 07 / 08 Enhanced Football Intelligence 08 / 08 Enhanced Football Intelligence Next

سيقوم FIFA باستخدام هذه البيانات للقيام بتحليل معمق بعد المباراة لفهم تطور اللعبة مع مرور الزمن، بالإضافة إلى تحليل خاص يهدف إلى تكوين صورة أوضح عن التطور من فئة الناشئين والشباب إلى المنتخب الوطني الأول لدى السيدات والرجال على حدّ سواء. وقال فينغر في هذا الصدد: "نودّ أن نجمع بين رؤيتنا المتمثلة باستخدام تحليل البيانات الكروية وحنكة الخبراء في المجال التقني لتوفير معطيات ذكاء كروية جديدة تسمح للجميع بتكوين فهم أفضل للعبة، إذ ستكون مثل هذه المعطيات بمثابة نموذج عمل لكيفية تحليل كرة القدم مستقبلاً. وعندما تتوفر لدينا أفكار ورؤى جديدة، سنعمل على مشاركتها مع أسرة كرة القدم. لدينا أداة رائعة تتمثل بمركز تدريب FIFA المتاح عبر الإنترنت. وسيستمر فريقي في تقديم تحليلات كروية جديدة ومعمّقة للمساعدة في رسم معالم فهم جديد للعبة، بالإضافة إلى بيانات الأداء ونماذج مصورة بالفيديو وشروحات تقنية".

يُذكر أن فريق FIFA للأداء العالي يضم بين أعضائه محللين كرويين وعلماء ومهندسين متخصصين في البيانات، وقد طوّر الفريق تقنية مبتكرة توفر بيانات ومعطيات غير مسبوقة، ومع إسدال الستار على منافسات كأس العالم ٢٠٢٢، سيتم تقديم بيانات ومعطيات تشمل 11 مجالاً في الإجمال: