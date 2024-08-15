تدابير الحماية أثناء البطولة - الإبلاغ عن التجاوزات

كيفية الإبلاغ عن التجاوزات في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA™

إبلاغ السلطات المحلية
إبلاغ FIFA 

يوفر FIFA عدة طرق للإبلاغ عن التجاوزات المتعلقة بالحماية، وفي ما يلي الوسائل المتاحة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™.

يتبنى FIFA نهجاً لا تسامح فيه بتاتاً مع أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش أو الإهمال أو الاستغلال، وسيتم التعامل مع كل القضايا المُثارة بما يتماشى مع القوانين الداخلية، ومدونة السلوك، والمبادئ التوجيهية المعمول بها لدى FIFA.

إبلاغ السلطات المحلية

يجب إبلاغ السلطات المحلية عن كل نشاط يتطلب تدخلا مستعجلاً، وعن أي نشاط يُشتبه في أنه يتطلب تدخلاً آنياً حتى تتمكن من مباشرة تحقيقاتها في أسرع وقت ممكن. وبعد إبلاغ السلطات المحلية، ندعوك إلى إخطار المدير المعني بالحماية في البطولة (انظر تفاصيل الاتصال أدناه) لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمنافسة.

  • 123 للاتصال بالشرطة على الخط الساخن

  • 132 للاتصال بالإسعاف على الخط الساخن

إبلاغ FIFA 

خلال البطولة

للإبلاغ أو طلب المشورة بشأن المخاوف غير المستعجلة أو عند الشك في ما إذا كانت هناك حالات تستدعي التدخل العاجل، يمكنك الاتصال بالفريق المعني بالحماية، وذلك عبر:

  • الاتصال برقم الهاتف المحلي +57-317-553-6693، الذي سيكون متاحاً على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. سيكون هذا الرقم متاحاً طيلة فترة البطولة من 31 أغسطس/آب وحتى 22 سبتمبر/أيلول 2024.

  • إرسالبريدإلكترونيإلىالعنوان competitionsafeguarding@fifa.org.

يتحدث أعضاء فريق الحماية عدة لغات، ومع ذلك، يمكنك طلب الاستعانة بمترجم، أو المساعدة من مسؤول الاتصال بالمنتخب إذا كنت ضمن أعضاء وفده، أو من مسؤول حماية ورعاية المنتخبات.

الإبلاغ في أي وقت 

يوفر FIFA نظاماً رقمياً سرياً وآمناً جداً يُمكِّن الأفراد من الإبلاغ عن أي حالات قد تستدعي الحماية، ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع FIFA دون تقديم أي معلومات شخصية. املأ هذه الاستمارة:

FIFA.COM
استمارة التبليغ عن الحوادث

بالإضافة إلى ما سبق، يمكنك استخدام نظام FIFA للتقارير السرية عبر الإنترنت حدِّد فئة "انتهاك مدونة الأخلاقيات" (Violation of the FIFA Code of Ethics) ثم الموضوع "شكل من أشكال سوء المعاملة أو التحرش أو الإهمال أو الاستغلال" (A Form of Abuse, Harassment, Neglect, or Exploitation).

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آخر تحديث: الثلاثاء، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ في ١١:٢٣ ص
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