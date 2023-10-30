يوفر FIFA عدة طرق للإبلاغ عن التجاوزات المتعلقة بالحماية، وفي ما يلي الوسائل المتاحة في كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا FIFA™.

يتبنى FIFA نهجاً لا تسامح فيه بتاتاً مع أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش أو الإهمال أو الاستغلال، وسيتم التعامل مع كل القضايا المُثارة بما يتماشى مع القوانين الداخلية، ومدونة السلوك، والمبادئ التوجيهية المعمول بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إبلاغ السلطات المحلية

يجب إبلاغ السلطات المحلية عن كل نشاط يتطلب تدخلا مستعجلاً، وعن أي نشاط يُشتبه في أنه يتطلب تدخلاً آنياً حتى تتمكن من مباشرة تحقيقاتها في أسرع وقت ممكن. وندعوك بعد إعلام السلطات المحلية إلى إبلاغ مدراء الحماية المعينين لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023 (اطّلع على تفاصيل الاتصال أدناه) لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية في كل ما يتعلق بالمنافسة.

112 لحالات الطوارئ العامة

110 للاتصال بالشرطة على الخط الساخن

118/119 لحالات الطوارئ الطبية

(+6221) 526 4073 للاتصال بالشرطة السياحية (جاكرتا)

إبلاغ FIFA

خلال البطولة

للإبلاغ أو طلب المشورة بشأن المخاوف غير المستعجلة أو عند الشك في ما إذا كانت هناك حالات تستدعي التدخل العاجل، يمكنك الاتصال بالفريق المعني بالحماية، وذلك عبر:

الاتصال برقم الهاتف المحمول المحلي التالي على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع: +6282136711883). سيكون هذا الرقم متاحاً طيلة فترة البطولة من 10 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 2 ديسمبر/كانون الأول 2023.

.competitionSafeguarding@fifa.org إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان

يتحدث أعضاء فريق الحماية عدة لغات، ومع ذلك، يمكنك طلب الاستعانة بمترجم، أو المساعدة من مسؤول الاتصال بالمنتخب إذا كنت ضمن أعضاء وفده، أو من مسؤول حماية ورعاية المنتخبات.

الإبلاغ في أي وقت

يوفر FIFA نظاماً رقمياً سرياً وآمناً جداً يُمكِّن الأفراد من الإبلاغ عن أي حالات قد تستدعي الحماية، ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع FIFA دون تقديم أي معلومات شخصية. املأ هذه الاستمارة: