الوقاية في البطولات - التبليغ عن المخاوف الوقائية

كيفية التبليغ عن المخاوف الوقائية في الهند ٢٠٢٢

تبليغ السلطات المحلية
تبليغ FIFA

يوفّر FIFA عدة طرق للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالوقاية من بينها:

تبليغ السلطات المحلية

يتبنّى FIFA نهجاً لا يتسامح فيه أبداً مع سوء المعاملة والمضايقة والإهمال والاستغلال، وسيتم التعامل مع كل القضايا المثارة بما يتماشى مع القوانين ومدونة قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية الداخلية الخاصة به.

يجب إبلاغ السلطات المحلية عن كل نشاط مستعجل أو مشتبه به ويتطلب اهتماما آنيا لتبدأ تحقيقاتها، وندعوك بعد إبلاغ السلطات المحلية أن تبلّغ مدير حماية الأحداث في FIFA (انظر تفاصيل الاتصال أدناه) لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمنافسة.

  • 112 لحالة طوارئ عامة

  • 1098 لخط المساعدة الخاص بالأطفال

  • 1091 لخط المساعدة الخاص بالسيدات

تبليغ FIFA

خلال فترة البطولة

للتبليغ أو طلب المشورة بشأن المخاوف غير المستعجلة أو عند الشك فيما إذا كانت هذه المخاوف مستعجلة، يمكنك الاتصال بفريق الوقاية عن طريق:

  • الاتصال بخط الجوال المحلي 772022 7042 91+. سيكون هذا الرقم متاحاً ابتداءاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 على مدار الساعة (24/24) وطيلة أيام الأسبوع (7/7).

  • إرسال بريد إلكتروني إلى safeguarding2022@fifa.org

يتحدّث فرق الوقاية باللغات التالية: الإسبانية والإنجليزية والألمانية، كما يُمكنك طلب مترجم أو الاستعانة بمسؤول الاتصال في المنتخب إذا كنت عضواً في وفده.

التبليغ "الدائم"

يوفّر FIFA نظاماً رقمياً سرياً وآمناً جداً يُمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالوقاية، ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع FIFA دون تقديم أي معلومات شخصية. الرجاء تعبئة هذه الاستمارة:

FIFA.COM
استمارة التبليغ عن الحوادث

بالإضافة إلى ما سبق، يُمكنك استخدام نظام FIFA السري للتقارير عبر الإنترنت (حدّد فئة "انتهاك مدونة أخلاقيات FIFA" ثم الموضوع "حماية السلامة الجسدية والعقلية").

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آخر تحديث: الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠٢٢ في ٠١:١٩ م
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