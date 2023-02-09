يوفّر FIFA عدة طرق للإبلاغ عن المخاوف، من بينها الطرق التالية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا.

يتبنّى FIFA نهجاً لا يتسامح فيه بتاتاً مع أي شكل من أشكال الإساءة والتحرش والإهمال والاستغلال، وسيتم التعامل مع كل القضايا المُثارة بما يتماشى مع القوانين الداخلية ومدونة قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية المعمول بها لدى FIFA.

بلّغ السلطات المحلية

يجب إبلاغ السلطات المحلية عن كل نشاط يتطلب تدخلاً مستعجلاً وأي نشاط يُشتبه في أنه يتطلب تدخلاً آنياً حتى تتمكّن من مباشرة تحقيقاتها في أسرع وقت ممكن، وندعوك بعد إبلاغ السلطات المحلية إلى تبليغ مدير الوقاية ببطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 (اطّلع على تفاصيل الاتصال أدناه) لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية في كل ما يتعلق بالمنافسة.

أرقام التبليغ في نيوزيلندا

111: رقم مخصَّص للطوارئ

105: رقم للإبلاغ عن حالات الطوارئ غير المستعجلة أو الاستفسار من الشرطة.

أرقام التبليغ في أستراليا:

000: رقم للحالات الطارئة.

131 444: رقم للإبلاغ عن حالات الطوارئ غير المستعجلة أو الاستفسارات من الشرطة.

تبليغ FIFA

خلال المنافسة

للإبلاغ أو طلب المشورة بشأن الحالات غير المستعجلة أو عند الشك فيما إذا كانت هناك حالات تستدعي التدخل العاجل، يمكنك الاتصال بفريق الحماية عبر:

الاتصال بأرقام الجوال المحلية على مدار الساعة: نيوزيلندا: 418 769 814 (64+) أو أستراليا: 774 935 0414 (61+) سيتكون هذه الأرقام متاحة طيلة فترة البطولة من 20 يوليو/تموز إلى 20 أغسطس/آب 2023.

إرسال بريد إلكتروني إلى: safe@fwwc2023.org

أعضاء فريق الحماية يتحدثون عدة لغات، ومع ذلك، يُمكنكم طلب الاستعانة بمترجم أو المساعدة من مسؤول الاتصال بالمنتخب إذا كنت ضمن أعضاء وفده.

التبليغ "الدائم"

يوفر FIFA نظاماً رقمياً سرياً وآمناً جداً يُمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أي حالات قد تستدعي الحماية، ويُمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع FIFA دون تقديم أي معلومات شخصية. املأ هذه الاستمارة: