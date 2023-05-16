الوقاية في البطولات - التبليغ عن المخاوف الوقائية

كيفية التبليغ عن المخاوف الوقائية في الأرجنتين ٢٠٢٣

تبليغ السلطات المحلية
تبليغ FIFA

يوفّر FIFA عدة طرق للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالوقاية من بينها:

تبليغ السلطات المحلية

يتبنى FIFA نهجاً لا يتسامح فيه بتاتاً مع أي شكل من أشكال سوء المعاملة والتحرش والإهمال والاستغلال، وسيتم التعامل مع كل القضايا المثارة بما يتماشى مع القوانين الداخلية ومدونة قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية الداخلية الخاصة به.

يجب إبلاغ السلطات المحلية عن كل نشاط مستعجل أو مشتبه به ويتطلب اهتماما آنيا لتبدأ تحقيقاتها، وندعوك بعد إبلاغ السلطات المحلية أن تبلّغ مدير حماية الأحداث في FIFA (انظر تفاصيل الاتصال أدناه) لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمنافسة.

  • 911   لحالات الطوارئ العامة (بوينس آيرس أو مقاطعة بوينس آيرس)

  • 101  للاتصال بالشرطة

  • 107 لحالات الطوارئ الطبية

  • 0800-999-5000 / 0800-999-2838  للاتصال بالشرطة السياحية (يمكن التحدث باللغة الإنجليزية)

  • 102 للاتصال بخط المساعدة المخصص للحالات المتعلقة بالأطفال

  • 144 أو تطبيق WhatsApp على الرقم 6463 2771 11 (خط المساعدة الوطني لمكافحة العنف الجنساني)

تبليغ FIFA

خلال فترة البطولة

للتبليغ أو طلب المشورة بشأن المخاوف غير المستعجلة أو عند الشك فيما إذا كانت هناك حالات تستدعي التدخل العاجل، يمكنك الاتصال بالمدير المعني بالحماية في الفريق، وذلك عبر:

  • الاتصال بالرقم 065-74-76-113-54+ المتاح في تطبيق Whatsapp على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

  • إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان competitionsafeguarding@fifa.org.

أعضاء فريق الحماية يتحدثون عدة لغات. ومع ذلك، يمكنك طلب الاستعانة بمترجم أو من مسؤول الاتصال بالمنتخب إذا كنت عضوا في وفده.

التبليغ "الدائم"

يوفّر FIFA نظاماً رقمياً سرياً وآمناً جداً يُمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالوقاية، ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع FIFA دون تقديم أي معلومات شخصية. املأ هذه الاستمارة:

FIFA.COM
استمارة التبليغ عن الحوادث

بالإضافة إلى ما سبق، يمكنك استخدام نظام FIFA للتقارير السرية عبر الإنترنت (حدِّد فئة "انتهاك مدونة أخلاقيات FIFA" ثم الموضوع ("شكل من أشكال سوء المعاملة أو التحرش أو الإهمال أو الاستغلال").

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آخر تحديث: الثلاثاء، ٦ يونيو ٢٠٢٣ في ١٢:٢٦ م
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