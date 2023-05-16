يوفّر FIFA عدة طرق للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالوقاية من بينها:

تبليغ السلطات المحلية

يتبنى FIFA نهجاً لا يتسامح فيه بتاتاً مع أي شكل من أشكال سوء المعاملة والتحرش والإهمال والاستغلال، وسيتم التعامل مع كل القضايا المثارة بما يتماشى مع القوانين الداخلية ومدونة قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية الداخلية الخاصة به.

يجب إبلاغ السلطات المحلية عن كل نشاط مستعجل أو مشتبه به ويتطلب اهتماما آنيا لتبدأ تحقيقاتها، وندعوك بعد إبلاغ السلطات المحلية أن تبلّغ مدير حماية الأحداث في FIFA (انظر تفاصيل الاتصال أدناه) لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمنافسة.

911 لحالات الطوارئ العامة (بوينس آيرس أو مقاطعة بوينس آيرس)

101 للاتصال بالشرطة

107 لحالات الطوارئ الطبية

0800-999-5000 / 0800-999-2838 للاتصال بالشرطة السياحية (يمكن التحدث باللغة الإنجليزية)

102 للاتصال بخط المساعدة المخصص للحالات المتعلقة بالأطفال

144 أو تطبيق WhatsApp على الرقم 6463 2771 11 (خط المساعدة الوطني لمكافحة العنف الجنساني)

تبليغ FIFA

خلال فترة البطولة

للتبليغ أو طلب المشورة بشأن المخاوف غير المستعجلة أو عند الشك فيما إذا كانت هناك حالات تستدعي التدخل العاجل، يمكنك الاتصال بالمدير المعني بالحماية في الفريق، وذلك عبر:

الاتصال بالرقم 065-74-76-113-54+ المتاح في تطبيق Whatsapp على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان competitionsafeguarding@fifa.org.

أعضاء فريق الحماية يتحدثون عدة لغات. ومع ذلك، يمكنك طلب الاستعانة بمترجم أو من مسؤول الاتصال بالمنتخب إذا كنت عضوا في وفده.

التبليغ "الدائم"

يوفّر FIFA نظاماً رقمياً سرياً وآمناً جداً يُمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالوقاية، ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع FIFA دون تقديم أي معلومات شخصية. املأ هذه الاستمارة: