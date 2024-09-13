يوفر FIFA عدة طرق للإبلاغ عن التجاوزات المتعلقة بالحماية، وفي ما يلي الوسائل المتاحة في بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA أوزبكستان 2024™.

يتبنى FIFA نهجاً لا تسامح فيه بتاتاً مع أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش أو الإهمال أو الاستغلال، وسيتم التعامل مع كل القضايا المُثارة بما يتماشى مع القوانين الداخلية، ومدونة السلوك، والمبادئ التوجيهية المعمول بها لدى FIFA.

إبلاغ السلطات المحلية

يجب إبلاغ السلطات المحلية عن كل نشاط يتطلب تدخلا مستعجلاً، وعن أي نشاط يُشتبه في أنه يتطلب تدخلاً آنياً حتى تتمكن من مباشرة تحقيقاتها في أسرع وقت ممكن. وبعد إبلاغ السلطات المحلية، ندعوك إلى إخطار المدير المعني بالحماية في البطولة (انظر تفاصيل الاتصال أدناه) لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمنافسة.

102 للاتصال بالشرطة على الخط الساخن

103 للاتصال بخدمة الإسعاف على الخط الساخن

إبلاغ FIFA

خلال البطولة

للإبلاغ أو طلب المشورة بشأن المخاوف غير المستعجلة أو عند الشك في ما إذا كانت هناك حالات تستدعي التدخل العاجل، يمكنك الاتصال بالفريق المعني بالحماية، وذلك عبر:

الاتصال برقم الهاتف المحلي +998-953-140-031 الذي سيكون متاحاً طيلة فترة البطولة من 14 سبتمبر/أيلول وحتى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

إرسالبريدإلكترونيإلىالعنوان competitionsafeguarding@fifa.org.

يتحدث أعضاء فريق الحماية عدة لغات، ومع ذلك، يمكنك طلب الاستعانة بمترجم، أو المساعدة من مسؤول الاتصال بالمنتخب إذا كنت ضمن أعضاء وفده، أو من مسؤول حماية ورعاية المنتخبات.

الإبلاغ في أي وقت

يوفر FIFA نظاماً رقمياً سرياً وآمناً جداً يُمكِّن الأفراد من الإبلاغ عن أي حالات قد تستدعي الحماية، ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع FIFA دون تقديم أي معلومات شخصية. املأ هذه الاستمارة: