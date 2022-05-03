يوفّر FIFA عدة طرق للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالوقاية من بينها:

تبليغ السلطات المحلية

يتبنّى FIFA نهجاً لا يتسامح فيه أبداً مع سوء المعاملة والمضايقة والإهمال والاستغلال، وسيتم التعامل مع كل القضايا المثارة بما يتماشى مع القوانين ومدونة قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية الداخلية الخاصة به.

يجب إبلاغ السلطات المحلية عن كل نشاط مستعجل أو مشتبه به ويتطلب اهتماما آنيا لتبدأ تحقيقاتها، وندعوك بعد إبلاغ السلطات المحلية أن تبلّغ مدير حماية الأحداث في FIFA (انظر تفاصيل الاتصال أدناه) لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمنافسة.

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800-8000-645 للمكالمات الصوتية العادية من خط محلي

645-0008-008-605+ للمكالمات الصوتية العادية من خط دولي

8-800-645 أو 645-0008-008-605+ لرسائل الواتساب

تبليغ FIFA

خلال فترة البطولة

للتبليغ أو طلب المشورة بشأن المخاوف غير المستعجلة أو عند الشك فيما إذا كانت هذه المخاوف مستعجلة، يمكنك الاتصال بفريق الوقاية عن طريق:

الاتصال بخط الجوال المحلي 7789 8974 506+ الذي سيكون متاحاً ابتداءاً من شهر أغسطس/آب 2022 على مدار الساعة (24/24) وطيلة أيام الأسبوع (7/7).

إرسال بريد إلكتروني إلى safeguarding2022@fifa.org

يتحدّث فرق الوقاية باللغات التالية: الإسبانية والإنجليزية والألمانية، كما يُمكنك طلب مترجم أو الاستعانة بمسؤول الاتصال في المنتخب إذا كنت عضواً في وفده.

التبليغ "الدائم"

يوفّر FIFA نظاماً رقمياً سرياً وآمناً جداً يُمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالوقاية، ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع FIFA دون تقديم أي معلومات شخصية. الرجاء تعبئة هذه الاستمارة: