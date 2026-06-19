كأس العالم FIFA 2026™ يتحولون إلى منقذي أرواح من خلال تعلّم الإنعاش القلبي الرئوي

في مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، سيتعلم الزوار كيفية التعرف على حالات السكتة القلبية وممارسة الإنعاش القلبي الرئوي

دخلت جمعية القلب الأمريكية في شراكة مع FIFA لتنفيذ الحملة

تُظهر المبادرة كيف يمكن استخدام كرة القدم للإسهام في بناء عالم أكثر صحة

خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™، تتاح لعشاق كرة القدم فرصة تعلّم كيفية إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي، في مبادرة تُظهر أن أكبر حدث رياضي في التاريخ يمكن أن يُستخدم أيضاً للإسهام في بناء عالم أكثر صحة. يتعرض أكثر من 350 ألف شخص لسكتة قلبية خارج المستشفى في الولايات المتحدة كل عام، لكن فرص نجاتهم تتحسن بشكل كبير عند تقديم الإنعاش القلبي الرئوي فوراً، وهو إجراء إسعافي بسيط لكنه منقذ للأرواح يُنفَّذ عندما يتوقف القلب عن النبض.

وفي كأس العالم FIFA 2026، تُمنح الجماهير فرصة التحول إلى منقذين، إذ يتعاون قسم FIFA الطبي مع جمعية القلب الأمريكية (AHA) لتمكين المشجعين من التعرف على السكتة القلبية، والتدرب على الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط، وفهم كيف يمكن للتدخل الفوري أن يساعد في إنقاذ الأرواح. وخلال البطولة، تتواجد وحدة الإنعاش القلبي الرئوي المتنقلة التابعة لمبادرة "أمة منقذي الأرواح" لجمعية القلب الأمريكية في مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في أتلانتا بولاية جورجيا، ودالاس بولاية تكساس، وفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، مستقبلة آلاف المشجعين من مختلف أنحاء العالم خلال احتفالات البطولة. كما حضرت الوحدة أيضاً في منطقة المشجعين في برونكس، نيويورك/نيوجيرسي.

FIFA World Cup 2026™ fans become lifesavers by learning CPR 03:00

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أندرو ماسي، مدير قسم FIFA المعني بالشؤون الطبية في مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival بمدينة دالاس: "إذا استطعنا ترسيخ فكرة أن إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أمر سهل، فإن الناس، بسبب بساطته، سيحملون هذه المعرفة معهم طوال حياتهم، ولن يخافوا من التدخل عندما تدعو الحاجة إلى ذلك". وأضاف: "سيرون مدى سهولة الأمر. وبعد ذلك، كما قلتُ، يمكنكم أن تتحدثوا إلى جيرانكم وأصدقائكم وعائلاتكم عن مدى سهولته، وأن تواصلوا نشر هذه المعرفة بعد مغادرة مثل هذه الفعاليات، وأن تحاولوا بدوركم توعية الآخرين بالإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط".

وأوضح الدكتور ماسي أن كرة القدم، ولا سيما كأس العالم FIFA™ التي يتفاعل معها أكثر من ستة مليارات شخص حول العالم، تمثل فرصة مثالية لإيصال هذه الرسالة. وقال في هذا السياق: "يمكنكم إتاحة فرص أوسع بكثير لنشر الرسالة، ونأمل أن نسهم في تحسين صحة الناس، حتى يتمكنوا أيضاً من الاستمتاع بالبطولة. كل طفل يريد أن يصبح لاعب كرة قدم. وكل طفل لديه أبطال يلعبون الآن على الملاعب. يسعدني كثيراً أن نتمكن من استخدام قوة كرة القدم للمساعدة في الترويج لمبادرات عظيمة مثل الإنعاش القلبي الرئوي. فهذا يجعل العالم مكاناً أكثر صحة وأماناً، وبالتأكيد يمكن أن يجعل ملاعب كرة القدم أكثر متعة وأماناً".

وكانت أول حملة أطلقها FIFA للترويج لصحة القلب قد انطلقت في كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، بالشراكة مع منظمة Heartbeat of Football غير الربحية، ومقرها أستراليا. وتمكن المشجعون الذين زاروا مهرجان المشجعين في سيدني/غاديغال من فحص مستويات السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول مجاناً، مع الحصول على النتائج في المكان نفسه، إلى جانب تلقي تدريب أساسي على الإسعافات الأولية حول كيفية الاستجابة عند تعرض شخص لسكتة قلبية. وقد استُكمل عمل FIFA لاحقاً من خلال عدد من الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء، عبر حملات رائعة للإنعاش القلبي الرئوي بهدف رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية هذا الإجراء. وفي عام 2025، أطلق FIFA مبادرتها الصحية "Heart Heroes United" من خلال فيديو توعوي يعلّم الشباب كيفية التصرف إذا شاهدوا شخصاً يتعرض لسكتة قلبية، كما عمم برنامجاً للتوعية بصحة القلب على جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة FIFA. وتعاونت جمعية القلب الأمريكية أيضاً مع FIFA في FIFA Arena بسنترال بارك، لإيصال الرسالة إلى أكثر من 5000 طفل سيستفيدون من هذه المبادرة.

وقال الدكتور ماسي: "كلما استطعنا جمع عدد أكبر من الأشخاص حول فعاليات صحية، كان ذلك أفضل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالإنعاش القلبي الرئوي. ونأمل أن تكون هذه خطوة إضافية نحو إشراك مزيد من الأشخاص في مجال الصحة، وجعل كرة القدم أكثر صحة، وتعلّم كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط". وشكرت نانسي براون، الرئيسة التنفيذية لجمعية القلب الأمريكية، FIFA على هذه الشراكة وعلى توفير "منصة هائلة". وقالت: "لقد لمسنا أثراً مذهلاً من خلال الشراكة مع منظمات مثل FIFA في الماضي، علماً أن النتائج تكون رائعة عندما نتمكن من استثمار روح وحماس منصة مثل منصة FIFA، ونقل التوعية بالإنعاش القلبي الرئوي والإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط إلى الفعاليات. فقد دربنا عشرات الآلاف من الأشخاص على مهارة من شأنها إنقاذ الأرواح، ألا وهي الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط، ولهذا نحن فخورون جداً بعلاقتنا مع FIFA".