بعد التجارب الأولى لتقنية تحكيم التسلل شبه الآلية في كأس العالم للأندية FIFA في ديسمبر/كانون الأول 2019، شهد فبراير/شباط من العام الحالي تركيب التقنية الجديدة في استاد أحمد بن علي واختبارها في الوضع المباشر من قبل حكام الفيديو في مباراة تحديد المركز الخامس بين فريقي الدحيل وأولسان هيونداي إف سي. يستخدم النظام، مستعيناً بالذكاء الاصطناعي، بيانات الهيكل العظمي للاعب وبيانات ركل الكرة من كاميرات مخصصة داخل الملعب لتحديد لحظة نقطة ركل الكرة وتحديد الأطراف الصحيحة لرسم خط التسلل آلياً. يتلقى مشغل إعادة اللقطات الذي يجلس بجوار حكم الفيديو المساعد، تنبيهاً آلياً بشأن حالة تسلل محتملة، ثم بعدها يظهر خط التسلل ونقطة ركل الكرة فوراً أمام حكم الفيديو المساعد الذي بدوره يجري المراجعة النهائية. ساعد هذا الاختبار FIFA في اكتساب المزيد من الأفكار والخبرات من خلال الاستخدام المباشر لتقنية تحكيم التسلل شبه الآلية. تم التخطيط بالفعل لإجراء المزيد من الاختبارات التي ستجرى على مدار العام. (مصدر الصورة: Hawk-Eye Innovations)