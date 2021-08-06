اجتمعت مجموعة عمل FIFA للتميز في الابتكار في 27 أكتوبر/تشرين الأول للترتيب للخطوات التالية في تطوير تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو. في اجتماعها الرابع، عقد 13 جهة منظمة للمسابقات، ممن لديها الخبرة في استخدام تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، لقاءاً افتراضياً لمناقشة أحدث التطورات. كان تطوير مفهوم التحكيم بمساعدة الفيديو "المبسط" من بين أحد الموضوعات الرئيسية التي تطرق لها الاجتماع. يهدف المفهوم إلى تصميم أنظمة تحكيم بمساعدة الفيديو ميسورة التكلفة لتسهيل استخدام التقنية على جميع مستويات اللعبة. حددت مجموعة العمل عوامل التكلفة المتغيرة، وناقشت انخفاض الجودة المحتمل والحد الأدنى من المتطلبات لمثل هذه التقنية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC والاتحاد الفرنسي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA لمجموعة العمل النتائج التي توصلوا إليها من الاختبارات التجريبية لتقنيات التحكيم بمساعدة الفيديو الأكثر فعالية من حيث التكلفة. بناءً على المناقشات ونتائج البحث والاختبار، ستُقدّم توصية بشأن الخطوات التالية لتنفيذ مفهوم التحكيم بمساعدة الفيديو "المبسط" في عالم كرة القدم داخل FIFA ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB. كما غطى جدول الأعمال تطوير تقنية تحكيم التسلل شبه الآلية لجعل عملية التسلل تتسم بأكبر قدر من الكفاءة. وبعد عروض التقديم الأولية لقدرات هذه التقنية الجديدة، أبدى ثلاثة من مزودي التقنية اهتمامهم بمرحلة التطوير التالية، التي تحتم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19، لكنها ستجرى في أقرب وقت ممكن من العام المقبل. يتمثل الهدف من مرحلة التطوير هذه في تحسين خوارزميات الأنظمة بناءً على مجموعات بيانات مستمدة من مئات حالات التسلل المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، نظر فريق العمل في تحسين العرض المرئي لحالات التسلل المعقدة. أصدر FIFA طلب معلومات إلى السوق وشارك المقترحات والأفكار التي وصلت إليه مع مجموعة العمل. ومن المقرر أن تشهد الخطوة المقبلة استلام مزودي التقنيات المهتمين لمجموعات بيانات مجهولة المصدر وسيتعن عليهم، بناءً على هذه البيانات، تقديم الحلول لمجموعة العمل. تجسد مجموعة عمل التميز في الابتكار الالتزام بالبقاء في طليعة قطاع تكنولوجي يتطور بسرعة ويشكل جزءاً من خارطة طريق FIFA للابتكار التي تمتد حتى عام 2022.