في أعقاب اختبارات تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو التي أجريت بنجاح في كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™، كان من الضروري إجراء تجارب إضافية من أجل تطوير التقنيات الحالية والجديدة. وبناءً عليه، عقد اختباران إضافيان في مدينة دوسلدورف الألمانية، أحدهما في أبريل/نيسان والآخر في يوليو/تموز من هذا العام. ففي أبريل/نيسان، أجري اختبار لتقنية تحكيم التسلل شبه الآلية في دوسلدورف بألمانيا وكان هدف الاختبار هو دمج مخرجات مختلفة من مزودي التقنيات لبناء حل (حلول) تحكيم التسلل شبه الآلي. ركز الاختبار على ضمان تكامل بروتوكول الوقت الدقيق (PTP) من جهة البث ومزودي التقنيات لضمان تدفقات متزامنة للبيانات.