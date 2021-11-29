في أعقاب اختبارات تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو التي أجريت بنجاح في كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™، تم إجراء تجارب إضافية في وقت سابق من هذا العام في شهري أبريل/نيسان ويوليو/تموز في مدينة دوسلدورف الألمانية وكذلك في أغسطس/آب في مدينة مانشستر البريطانية، من أجل مواصلة تطوير التقنيات الجديدة والحالية. شهد استاد مانشستر سيتي في أغسطس/آب إجراء جزء مهم من اختبار التحقق والمصادقة على تقنية تحكيم التسلل شبه الآلية؛ فقد تم تخصيص منطقة كبيرة لرصد الحركة وذلك لأجل جمع مجموعة بيانات قياسية شاملة باستخدام قدر كبير من العلامات العاكسة لقياس وضع المفاصل بدقة. تعمل هذه البيانات كأساس للتحقق من التقنيات الجديدة لتتبع الأطراف كما تساعد في تحديد الدقة المطلقة واكتمال البيانات.