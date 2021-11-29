بعد استكمال جميع جوانب التقنية في وقت سابق، شهدت ميونيخ إجراء اختبار تجريبي نهائي للترتيبات التقنية التي سيتم تطبيقها في بطولات FIFA. ومن خلال تطبيق الدروس المستفادة من دراسات التحقق والمصادقة العديدة وبروتوكولات المزامنة والتكامل التي تم اختبارها والتحقق منها، أظهر هذا الاختبار كيف يمكن لأنظمة تحكيم التسلل شبه الآلية أن تعمل في الوقت الفعلي. قدّم لاعبو أكاديمية عالية المستوى سيناريوهات واقعية على أرض الملعب تمكّن النظام من اكتشافها في الوقت الفعلي تقريباً. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء التجارب الأولى لتزويد المخرجات لجهات البث والعرض المرئي للأطراف الأخرى.